Son Dakika Haberleri: Engelli kıza cinsel istismarda bulunan 3 kişi tutuklandı
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Engelli kıza cinsel istismarda bulunan 3 kişi tutuklandı

1 saat önce

Bolu'nun Mengen ilçesinde yüzde 50 engelli F.B.'yi (20) kaçırdıktan sonra cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Engelli kıza cinsel istismarda bulunan 3 kişi tutuklandı, System.String[]
Bolu'nun Mengen ilçesinde yüzde 50 engelli F.B.'yi (20) kaçırdıktan sonra cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Mengen ilçesi Yumrutaş köyünde ailesiyle birlikte yaşayan 20 yaşındaki yüzde 50 engelli F.B. isimli genç kız, gezmeye çıktığı sırada iddiaya göre 4 kişi tarafından kaçırıldı. Kızlarına ulaşamayan aile durumu jandarma ekiplerine haber verdi. F.B.'nin bulunması için başlatılan çalışmanın ardından genç kız sabah saatlerinde bir araçla evine bırakıldı. Aile, jandarma ekiplerini arayarak kızlarının eve geri döndüğünü söyledi. Eve gelen ekipler, genç kızın ifadesini almak için jandarma komutanlığına götürdü. F.B., jandarmada verdiği ifadesinde 4 kişi tarafından kaçırıldığını ve cinsel saldırıya uğradığını söyledi.

F.B.'nin ifadesinin ardından ekipler, şüpheli Engin Ü., Erol Ç., Eray Y., Uğur Z.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma komutanlığında ifadeleri alınan şüpheliler, dün akşam saatlerinde nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan Eray Y., Engin Ü. ve Uğur Z., 'cinsel İstismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Erol Ç. Ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BOLU
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:35 Kaynak: İHA
Jandarma, Mengen, Bolu, 3. Sayfa
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