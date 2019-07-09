Son Dakika Haberleri: Engelli kızı kaçırıp cinsel istismarda bulunduktan sonra eve bırakan 3 sapık tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Engelli kızı kaçırıp cinsel istismarda bulunduktan sonra eve bırakan 3 sapık tutuklandı

1 saat önce

Bolu'da 3 sapık, yüzde 50 zihinsel engelli genç kızı gece vakti kaçırıp cinsel istismarda bulunduktan sonra sabaha karşı otomobille eve bıraktı. Gözaltına alınan 3 sapık tutuklandı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde yüzde 50 zihinsel engelli F.B.'yi (20) kaçırıp cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 3 kişi, 'cinsel İstismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarıyla tutuklandı.

KAÇIRILDI, EVE GERİ BIRAKILDI

Mengen'e bağlı Yumrutaş köyünde ailesiyle birlikte oturan yüzde 50 zihinsel engelli F.B., iddiaya göre önceki gece kaçırıldı. Genç kızın babası durumu jandarmaya haber verdi. Daha sonra sabaha karşı genç kız tekrar bir otomobille eve geri bırakıldı.

"CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIM" DEDİ

Jandarma tarafından ifadesi alınan F.B., 4 kişi tarafından kaçırıldığını ve cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Mengen'de oturan Engin Ü., Erol Ç., Eray Y., Uğur Z. savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

3 SAPIK TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Eray Y., Engin Ü. ve Uğur Z., 'cinsel İstismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Erol Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Engelli kızı kaçırıp cinsel istismarda bulunduktan sonra eve bırakan 3 sapık tutuklandı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:51 Kaynak: DHA
Mengen, Bolu, 3. Sayfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan, Davutoğlu'na açıkça sormuş: Parti kuruyormuşsun? Erzurum Kalesi'nde yapılan tarihi kazı sonrası 'Yaşayan Kale Projesi' gerçekleştirilecek Meral Akşener: Celal Adan hepimize 'Nesebi gayrı sahih' dedi Şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in ailesiyle buluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 11:13:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelli kızı kaçırıp cinsel istismarda bulunduktan sonra eve bırakan 3 sapık tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]