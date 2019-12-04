Son Dakika Haberleri: Engelli milli sporcu Fatih Karataş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Engelli milli sporcu Fatih Karataş AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Engelli milli sporcu Fatih Karataş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Tekerlekli Sandalye Tenisi Quad Milli Takım Sporcusu Fatih Karataş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Engelli milli sporcu Fatih Karataş AA'nın

Tekerlekli Sandalye Tenisi Quad Milli Takım Sporcusu Fatih Karataş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karataş, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı inceledi.

Karataş, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" isimli fotoğraflarına oy verdi.


Fatih Karataş, yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir oylamaya katıldık. Kategorilerin hepsini inceledim. Gayet güzeldi. Zaten direkt gözüme çarpanlara oy verdim. Başarılı organizasyonundan dolayı Anadolu Ajansını da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fatih Karataş, Karataş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:42 Kaynak: AA
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