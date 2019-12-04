Engelli milli sporcu Fatih Karataş AA'nın

Tekerlekli Sandalye Tenisi Quad Milli Takım Sporcusu Fatih Karataş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karataş, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı inceledi.

Karataş, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" isimli fotoğraflarına oy verdi.



Fatih Karataş, yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir oylamaya katıldık. Kategorilerin hepsini inceledim. Gayet güzeldi. Zaten direkt gözüme çarpanlara oy verdim. Başarılı organizasyonundan dolayı Anadolu Ajansını da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.