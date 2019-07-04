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Engelli öğrenciler eğlenirken öğreniyor

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelsiz Hobi Kursları yaz dönemi eğitimleri 10 farklı branşta devam ediyor.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelsiz Hobi Kursları yaz dönemi eğitimleri 10 farklı branşta devam ediyor.

Becerikli eller, görsel sanatlar, geri dönüşüm, ev ürünleri tasarlama, ahşap boyama, filografi gibi el sanatlarını kapsayan kursların dışında bağlama kursu gibi engelli öğrencilerin ruhunu besleyen müzik kursları da 6 hafta boyunca devam edecek. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Yaz döneminde eğlenerek öğrenmek isteyen engelli öğrencilerimizi aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimizle birlikte çalışarak onları ilgili oldukları alanlarda geliştirmeyi hedefliyoruz. Detaylı bilgi için vatandaşlarımız 444 40 54 (3780) arayabilir veya Sosyal Gelişim Merkezlerimizi ziyaret edebilirler" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:00 Kaynak: İHA
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