ENGELLİ ÖĞRENCİLERDEN İÇ ISITAN KONSER - Son Dakika
Son Dakika Güncel ENGELLİ ÖĞRENCİLERDEN İÇ ISITAN KONSER - Son Dakika

ENGELLİ ÖĞRENCİLERDEN İÇ ISITAN KONSER

6 saat önce

BAĞCILAR'da engelli öğrenciler tarafından "Yararlı Ceylanlar Kulübü-İyilik Senfonisi Konseriö düzenlendi.

ENGELLİ ÖĞRENCİLERDEN İÇ ISITAN KONSER, System.String[]

BAĞCILAR'da engelli öğrenciler tarafından "Yararlı Ceylanlar Kulübü-İyilik Senfonisi Konseriö düzenlendi. Öğrencilerin başarılı performansı salondaki izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Metin Sabancı Spastik Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Öğrencileri İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda "Yararlı Ceylanlar Kulübü-İyilik Senfonisi Konseriö düzenledi. Prof. Mim Kemal Öke öncülüğünde gerçekleştirilen konserde öğrencilerin performansı beğeni topladı. Salondaki izleyiciler zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan görüntü

-Konserden detay

-Ağlayan izleyiciler

-Genel ve detaylar


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:08 Kaynak: DHA
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