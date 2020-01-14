ENGELLİ ÖĞRENCİLERDEN İÇ ISITAN KONSER - Son Dakika

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Metin Sabancı Spastik Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Öğrencileri İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda "Yararlı Ceylanlar Kulübü-İyilik Senfonisi Konseriö düzenledi. Prof. Mim Kemal Öke öncülüğünde gerçekleştirilen konserde öğrencilerin performansı beğeni topladı. Salondaki izleyiciler zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

BAĞCILAR'da engelli öğrenciler tarafından "Yararlı Ceylanlar Kulübü-İyilik Senfonisi Konseriö düzenlendi. Öğrencilerin başarılı performansı salondaki izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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