Son Dakika Haberleri: Engelli Öğrencilerin Yeni Yıl Kutlaması

Engelli Öğrencilerin Yeni Yıl Kutlaması

1 saat önce

Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi öğrencileri ve aileleri 2019'u coşkuyla karşıladı.

Engelli Öğrencilerin Yeni Yıl Kutlaması, System.String[]
Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi öğrencileri ve aileleri 2019'u coşkuyla karşıladı.


Silivri Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yaşar Kemal sergi salonunda engelli öğrencilerin ve ailelerinin katıldığı gelenekselleşen yeni yıl kutlamasında şarkılar söyleyerek dans eden öğrenciler, gönüllerince eğlendi. Belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, belediye birim müdürleri ve muhtarların da katıldığı yeni yıl programında, özel çocuklar ve aileleri keyifli bir gün geçirerek Silivri belediye başkanı Özcan Işıklar'a teşekkürlerini ilettiler.


Özel çocuklar, fasıl grubu eşliğinde gönüllerince eğlenerek, yeni yıl pastasını hep birlikte kesti. Özel çocuklara, ilçe protokolü tarafından çeşitli hediyeler verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:36 Kaynak: AA

Yaşar Kemal, Silivri, Güncel
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