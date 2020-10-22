Engelli sağlık çalışanları için mülakatta muafiyet talebi - Son Dakika

Engelli sağlık çalışanları için mülakatta muafiyet talebi

22.10.2020 11:03
Engelli sağlık çalışanları için mülakatta muafiyet talebi, System.String[]

Engelsiz Sağlık Çalışanları Sendikası (Engelsiz Sağlık-Sen) Genel Başkanı Kenan Önalan, görevde yükselme ve unvan değişikliğine yönelik yazılı sınavda başarılı olan engelli sağlık çalışanlarına pozitif ayrımcılık sağlanarak, mülakat aşamasından muaf tutulmaları talebinde bulundu.

Engelsiz Sağlık Çalışanları Sendikası (Engelsiz Sağlık-Sen) Genel Başkanı Kenan Önalan, görevde yükselme ve unvan değişikliğine yönelik yazılı sınavda başarılı olan engelli sağlık çalışanlarına pozitif ayrımcılık sağlanarak, mülakat aşamasından muaf tutulmaları talebinde bulundu.

Görme engelli bir kamu personeli olan Önalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anayasanın 10. maddesinde çocuklar, yaşlılar, engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacağı hükmünün yer aldığını anımsattı.

Devletin bu kapsamda engelli vatandaşların sosyal hayata dahil edilmeleri, istihdamlarının sağlanması ve karar mekanizmalarına daha etkin katılımlarını teşvik amacıyla çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Önalan, "Engelliler için kamuda kontenjan ayrılması, özel sektörde engellilere özel kontenjan ayrılması gibi bugüne kadar tarafımızca memnuniyetle karşılanan uygulamaların hayata geçirilmesi Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan engelli yurttaşlarımız için oldukça önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Engelli çalışanlara bakış açısında önyargılı tutumlar yaşanabiliyor"

Önalan, engelli vatandaşların sosyal hayata tam katılımlarının önündeki sorunların aşılması için yapılması gereken çalışmaların da bulunduğuna dikkat çekti.

Engelsiz Sağlık-Sen olarak bu anlayışla, kamudaki engelli çalışanların sesini duyurmak, uygulamada karşılaştıkları sorunların çözüme kavuşturulmasını sağlamak üzere çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Önalan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar yürütülen çalışmalarla kamuda yaklaşık 56 bin engelli personel istihdam edildi. Bu bizler açısından çok önemli bir kazanım. Fakat kamu kurumlarında uygulamada, engelli çalışanlara bakış açısında hala önyargılı tutumlar yaşanabiliyor. Bunun da özellikle mülakat gibi aşamalarda engellilere yansıdığını görüyoruz. Bize gelen şikayet ve talepler de bu yönde.

Kamuda en son Sağlık Bakanlığı tarafından 4 Ekim 2020 tarihinde 'Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği' sınavı gerçekleştirildi. Söz konusu sınava, engelli sağlık çalışanlarımız da katıldı ve şimdi büyük umutlarla sınav sonuçlarını beklemekteler. Fakat anlattığım sebeplerle mülakat aşaması engelli sağlık çalışanları açısından kaygıları da beraberinde getiriyor. Bu sebeple pozitif ayrımcılık sağlanarak, engelli arkadaşlarımızın mülakata alınmadan yazılı sınav sonuçlarına göre barajı geçmeleri halinde başarılı sayılmalarını talep ediyoruz."

Önalan, bu ve benzer pozitif ayrımcılık uygulamalarının kamu kurum ve kuruluşlarında zaman zaman yapılabildiğini belirterek, "Engelli arkadaşlarımızın mülakata alınmadan yazılı sınavda barajı geçmeleri halinde başarılı sayılmaları durumunda kurumlarına olan aidiyet ve sahiplikleri artacaktır." ifadelerini kullandı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engelli sağlık çalışanları için mülakatta muafiyet talebi - Son Dakika

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