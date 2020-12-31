Engelli Sarayı kursiyeri EKPSS'de Türkiye dördüncüsü oldu - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerlerinden Halil Saka, bu yıl düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (EKPSS) 98 bin kişi arasında 99.96 puan alarak Türkiye dördüncüsü oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı tarafından düzenlenen ücretsiz EKPSS kursuna katılan kısmi görme ve işitme engelli Halil Saka (29), ÖSYM tarafından bu yıl gerçekleşen EKPSS'ye girdi.

Memurluk için 97 bin 646 kişinin başvurduğu sınavın sonuçlarına göre Halil Saka, 99.96 puan alarak Türkiye dördüncüsü oldu.

"Başarımda kursun büyük payı var"

Başarısında Engelliler Sarayı'nda aldığı kursun büyük payı olduğunu belirten Saka, "Burada beklentilerimin üstünde bir organizasyon oldu. Bana pozitif katkılar sağladı. Ders veren hocaların bazıları benim gibi engelliydi. Bu durum eğitimim için de olumlu oldu. Birbirimizin durumunu daha iyi anlayıp ona göre eğitim aldık. Dersin yanında güzel arkadaşlıklar da kurduk. Bizde iz bırakan eğitmenlerimiz de oldu. Dışarıda herhangi bir kursta bu kadar hassasiyetli ve planlı eğitim olacağını düşünmüyorum. Umarım buranın başarısı benim gibi engelli vatandaşlara örnek olur." ifadelerini kullandı.

Saka, Engelliler Sarayı'nda yaklaşık 6 ay eğitim altığını dile getirerek, pandemi dolayısıyla kesintiler yaşadıklarını ancak oluşturulan altyapının kendisini başarıya götürdüğünü kaydetti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak çalışan Kırıkkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu Saka, kendi mesleğini icra edeceği bir pozisyonda çalışmak istiyor.