Engelli Yasin'e 39'uncu yaşında doğum günü sürprizi - Son Dakika

Engelli Yasin'e 39'uncu yaşında doğum günü sürprizi

Hayatında ilk defa mum üfleyen Yasin mutluluktan yerinde duramadı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki engelli Yasin Yılan'a hayatında ilk kez doğum günü kutlaması yapıldı. Ceylanpınar ilçesi Turgut Özal Mahalle Muhtarı Rıdvan Aydın, tarafından hazırlanan sürprize Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle tanınan Melek Akarmut da katıldı.

Bir zamanların ünlü oyuncusu Amerikalı Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle tanınan Melek Akarmut, Turgut Özal Mahalle Muhtarı Rıdvan Aydın'ın girişimleri sonucu Mardin'den Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geldi. Ailedeki 5 çocuktan biri olan zihinsel engelli Yasin Yılan, 39 yaşına ilk kez bir doğum partisiyle girdi. Yasin için düzenlenen doğum günü sürprizinde duygusal anlar yaşandı. Melek Akarmut'u bir anda karşısında gören zihinsel engelli Yasin, sevinçten ne yapacağını şaşırdı.

Mutluluktan yerinde duramadı

Konfetilerle Yasin'in 39'uncu yaş günü kutlandı. Mahallede bulunan çok sayıda çocuk da Yasin'i en mutlu gününde yalnız bırakmadı. Melek Akarmut ve Muhtar Rıdvan Aydın ile birlikte yaş pastanın mumlarını üfleyerek söndüren Yasin'in mutluluğu görülmeye değerdi.

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.