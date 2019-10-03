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Engelliler derneğinde "akıl oyunları" etkinliği

1 saat önce

Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi'nde engelli yakınları ile "akıl oyunları" etkinliği düzenlendi.

Engelliler derneğinde

Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi'nde engelli yakınları ile "akıl oyunları" etkinliği düzenlendi.

Bafra Mucit Beyinler Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi tarafından her yıl düzenlenen "akıl oyunları" etkinliği bu yıl Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi'nde gerçekleştirildi.

Mucit Beyinler Atölyesi Eğitim Koçu Ersa Işık, engelliler ve aileleri ile akıl oyunları oynadıklarını bu sayede hem ailelerin kaynaştığını hem de beyin jimnastiği yaptıklarını kaydetti.

Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi Başkanı Recep Köksal, yılda bir kez bir araya gelerek akıl oyunları oynadıklarını belirterek, "Amacımız buraya gelen çocuklara derneğimiz ve faaliyetleri hakkında bilgiler vermek ve engeli olan arkadaşlarımızın yalnız olmadıklarını hissettirmek." ifadelerini kullandı.

Diyetisyen Ahmet Selman Duman ise, "Engeli olan bazı arkadaşlarımızın hareketsiz kaldıklarından dolayı kilo problemleri olduğu için ben de bu etkinliğe davet edildim. Hem burada güzel vakit geçirip hem de kilo sorunu olan arkadaşlarımıza da çözümler buluyoruz." diye konuştu.

Türkiye Sakatlar Derneği, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:54 Kaynak: AA
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