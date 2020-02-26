Engelliler Koordinasyon Kurulu toplantısı İstanbul'da yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Engelliler Koordinasyon Kurulu toplantısı İstanbul'da yapıldı - Son Dakika Spor

Engelliler Koordinasyon Kurulu toplantısı İstanbul'da yapıldı

6 saat önce

Engelliler Koordinasyon Kurulu toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirildi.

Engelliler Koordinasyon Kurulu toplantısı İstanbul'da yapıldı, System.String[]

Engelliler Koordinasyon Kurulu toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirildi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantıya İsmail Erdem'in yanı sıra TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın katıldı.

Dört Engelli Spor Federasyonunun futbol branşına dair genel değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, Serebral Palsili futbolun başlatılması ve otistik bireyler için de futbol oynama imkanı sağlanması kararı alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu, İsmail Erdem, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:24 Kaynak: AA
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