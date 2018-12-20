Engelliler, Yarışarak Eğlendi
13 saat önce
Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne tarafından engellilere yönelik spor yarışmaları düzenlendi.
Osmaniye
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne tarafından engellilere yönelik spor yarışmaları düzenlendi.
Fakıuşağı Mahallesi'nde atletizm pistinde yapılan etkinliğe, Vali Celalettin Cerrah
Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi sporcuları katıldı.
Engelliler, etkinlik kapsamında 100 metre koşu, uzun atlama ve gülle atma müsabakalarına katılarak eğlendi.
Spor müsabakalarına katılan engellilere madalya verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:51 Kaynak: AA
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