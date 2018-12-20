Son Dakika Haberleri: Engelliler, Yarışarak Eğlendi

Engelliler, Yarışarak Eğlendi

13 saat önce

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne tarafından engellilere yönelik spor yarışmaları düzenlendi.

Engelliler, Yarışarak Eğlendi, System.String[]
Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne tarafından engellilere yönelik spor yarışmaları düzenlendi.


Fakıuşağı Mahallesi'nde atletizm pistinde yapılan etkinliğe, Vali Celalettin Cerrah Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi sporcuları katıldı.


Engelliler, etkinlik kapsamında 100 metre koşu, uzun atlama ve gülle atma müsabakalarına katılarak eğlendi.


Spor müsabakalarına katılan engellilere madalya verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:51 Kaynak: AA

Celalettin Cerrah, Atletizm, Osmaniye, Spor
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