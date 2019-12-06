Zonguldak'ta engellilere yönelik ahşap yakma tekniği mesleki eğitim kursunun açılışı gerçekleştirildi.



Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Umut Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Fatih Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlere Kesilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyon tarafından sağlanan 137.534 TL bütçeli hafif düzeyde zihinsel engellilere yönelik "Ahşap Yakma Tekniği" mesleki eğitim kursunun açılışı Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş tarafından yapıldı. Açılışta İŞKUR, Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve dernek yetkilileri hazır bulundu. 159 gün sürecek olan kurstan 10 engelli yararlanacak olup eğitim süresince kursiyerlerin 30 TL cep harçlığı ve Genel Sağlık Sigortası İŞKUR tarafından karşılanacak. - ZONGULDAK