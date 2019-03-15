Engelsiz Mardin Projesi Futbol Takımı Kadıköy'de
1 saat önce
Mardin Valiliği tarafından düzenlenen 'Engelsiz Mardin Projesi' kapsamında engelli çocuklardan oluşan futbol takımı Kadıköy'de Fenerbahçe-Sivasspor maçını takip etti.
Mardin
Valiliği tarafından düzenlenen 'Engelsiz Mardin Projesi' kapsamında engelli çocuklardan oluşan futbol takımı Kadıköy
'de Fenerbahçe- Sivasspor
maçını takip etti.
Mardin Valiliği'nin 'Engelsiz Mardin Projesi' kapsamında engelli çocuklardan oluşan futbol takımı Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina
Hotel'de ağırlandı. Engelsiz Mardin Projesine destek olmak amacıyla Fenerbahçe Spor Kulübü
tarafından dün oynan Sivasspor maçına davetli olan çocuklar, otelin Genel Müdürü Mustafa Alparslan
ile oteli gezerek keyifli vakit geçirdi. Çocuklar daha sonra Fenerbahçe-Sivasspor maçını izlemek için tribünde yer alırken yüzlerindeki mutluluk gözlerden kaçmadı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:12 Kaynak: İHA
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