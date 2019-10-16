Son Dakika Haberleri: Engelsiz ulaşıma destek
Son Dakika Güncel Engelsiz ulaşıma destek

Engelsiz ulaşıma destek

59 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Engelsiz ulaşım konusunda Türkiye'de tüm ulaşım sistemlerimizde, engelli vatandaşlarımızın bu araçlardan faydalanması için gerekli her türlü tedbirleri alıyoruz" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Engelsiz ulaşım konusunda Türkiye'de tüm ulaşım sistemlerimizde, engelli vatandaşlarımızın bu araçlardan faydalanması için gerekli her türlü tedbirleri alıyoruz" dedi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda, "Çocukları Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim" projesi kapsamında 24 engelli çocuğun YHT ile uğurlanması programına katıldı.


Engellilerden oluşan 24 kişilik gruba Ankara - Eskişehir Yüksek Hızlı Tren peronunda şapka ve atkı giydiren Bakan Turhan sonrasında çocukları trene uğurladı. Tren içerisinde açıklamada bulunan Bakan Turhan, "Engelsiz ulaşım konusunda Türkiye'de tüm ulaşım sistemlerimizde, engelli vatandaşlarımızın bu araçlardan faydalanması için gerekli her türlü tedbirleri alıyoruz, düzenlemeleri ve yatırımları yapıyoruz. Bu insanlarımızın hayatın içerisinde olması için ve birlikte beraber yaşayabilmemiz için onlarlar ilgili araçlarımıza gerekli teknik donanımları yaptığımız gibi teşvik edici gerekli indirimleri de yapıyoruz" diye konuştu.


"Hükümet olarak bu konuda her türlü desteği verdiğimizi özellikle belirtmek isterim"


Hükümet olarak engellilere her türlü desteği verdiklerini ifade eden Bakan Turhan, "Onlar bizim toplumumuzun bir parçası. Hükümet olarak bu konuda her türlü desteği verdiğimizi özellikle belirtmek isterim. Bu konuda dünyada diğer ülkelere göre de çok iyi noktada olduğumuzu özellikle belirtmek isterim. Bu konuda bugün bu programa destek veren tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Projenin sürekliliğine değinen Bakan Turhan, hayat devam ettikçe projenin devam edeceğini söyledi. - ANKARA

Mehmet Cahit Turhan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:51 Kaynak: İHA
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