Engin Altan Düzyatan'a İngiltere'de "En iyi Erkek Oyuncu" ödülü verildi - Son Dakika

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Royal British Awards ödül töreninde Engin Altan Düzyatan'a "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü verildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusunda bulunan Stratford bölgesinde "Royal British Awards" ödül töreni düzenlendi. Düzenlenen ödül töreninde Engin Altan Düzyatan, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Düzyatan, Diriliş Ertuğrul dizisiyle adını Orta Doğu ülkelerinde ciddi bir kitleye duyururken, Royal Regency merkezinde düzenlenen ödül törenine birçok Engin Altan Düzyatan hayranı da katılım sağladı. Sahneye ödül almaya çıktığı andan itibaren salondaki hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Düzyatan yaptığı konuşmada, "Burada olmaktan çok mutluyum. Böyle bir organizasyon yaptığınız ve beni davet ettiğiniz için çok teşekkür" ifadelerini kullandı.

(İHA)