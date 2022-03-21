Engin Altan Düzyatan'a İngiltere'de "En iyi Erkek Oyuncu" ödülü verildi - Son Dakika
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Engin Altan Düzyatan'a İngiltere'de "En iyi Erkek Oyuncu" ödülü verildi

21.03.2022 09:02
Engin Altan Düzyatan'a İngiltere'de "En iyi Erkek Oyuncu" ödülü verildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Royal British Awards ödül töreninde Engin Altan Düzyatan'a "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü verildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Royal British Awards ödül töreninde Engin Altan Düzyatan'a "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü verildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusunda bulunan Stratford bölgesinde "Royal British Awards" ödül töreni düzenlendi. Düzenlenen ödül töreninde Engin Altan Düzyatan, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Düzyatan, Diriliş Ertuğrul dizisiyle adını Orta Doğu ülkelerinde ciddi bir kitleye duyururken, Royal Regency merkezinde düzenlenen ödül törenine birçok Engin Altan Düzyatan hayranı da katılım sağladı. Sahneye ödül almaya çıktığı andan itibaren salondaki hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Düzyatan yaptığı konuşmada, "Burada olmaktan çok mutluyum. Böyle bir organizasyon yaptığınız ve beni davet ettiğiniz için çok teşekkür" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Engin Altan Düzyatan'a İngiltere'de En iyi Erkek Oyuncu ödülü verildi
Engin Altan Düzyatan'a İngiltere'de En iyi Erkek Oyuncu ödülü verildi
Engin Altan Düzyatan'a İngiltere'de En iyi Erkek Oyuncu ödülü verildi

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Engin Altan Düzyatan, England, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Engin Altan Düzyatan'a İngiltere'de 'En iyi Erkek Oyuncu' ödülü verildi - Son Dakika


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