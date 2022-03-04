Eniştesini öldüren sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika
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Eniştesini öldüren sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası

04.03.2022 13:31
Eniştesini öldüren sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası

Ankara'nın Keçiören ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen eniştesini tabanca ile vurarak öldüren sanık, haksız tahrik indirimi uygulanarak 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen eniştesini tabanca ile vurarak öldüren sanık, haksız tahrik indirimi uygulanarak 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında sanıklar Mahmut Ö., Fatih K. ve Recep Y. salonda hazır bulundu. Son sözleri sorulan sanıklardan Recep Y., "Mahmut'la Ramazan arasındaki husumetten haberim yoktu. Parasızlıktan define işlerine umut bağladım. Takdir önce Allah'ın sonra sizindir hakim bey" dedi.

Sanık Fatih K. ise maktulü tanımadığını ve olay günü Mahmut Ö.'nün evine misafirliğe gittiğini söyleyerek, olayla bir ilgisinin olmadığını beyan etti. Katil zanlısı Mahmut Ö. de böyle bir olaya karıştığı için pişman olduğunu söyledi.

Sanıkların son sözlerini dinleyen mahkeme, Mahmut Ö.'ye haksız tahrik indirimi uygulayarak 13 yıl 4 ay, Fatih K. ve Recep Y.'ye ise 25 yıl hapis cezası verdi. Duruşma sonrası maktulün ailesi, verilen cezayı az bularak tepki gösterdi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşanan olayda Ramazan Yüksel'in cesedi Bağlum bölgesinde bir arazide bulunmuştu. Emniyet ekipleri, Yüksel'in 5 kurşunla öldürüldüğünü belirlemişti. Cinayet Büro ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu olayı Mahmut Ö.'nün iki arkadaşı ile birlikte gerçekleştirdiği tespit edilmiş, zanlılar yakalanarak gözaltına alınmıştı. - ANKARA

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Ankara, Define, Silah, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eniştesini öldüren sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika


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