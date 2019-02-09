Enkazdan 45 Saat Sonra Sağ Çıkarılan Genç Hastaneye Getirildi

Enkazdan 45 saat sonra sağ çıkarılan genç hastaneye getirildiİSTANBUL - Kartal'da çöken binada 45 saat sonra 16 yaşında bir erkek şahıs kurtarıldı.

Enkazdan 45 saat sonra sağ çıkarılan genç hastaneye getirildi



İSTANBUL - Kartal'da çöken binada 45 saat sonra 16 yaşında bir erkek şahıs kurtarıldı. Şahıs Kartal'daki Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Kartal'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra sevindirici haber geldi. 16 yaşındaki bir erkek şahıs enkazdan sağ kurtarıldı.Şahıs ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

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Kartal'daki Enkazdan 16 Yaşındaki Bir Genç Kurtarıldı

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