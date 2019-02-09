Enkazdan 45 Saat Sonra Sağ Çıkarılan Genç Hastaneye Getirildi
1 saat önce
Enkazdan 45 saat sonra sağ çıkarılan genç hastaneye getirildiİSTANBUL - Kartal'da çöken binada 45 saat sonra 16 yaşında bir erkek şahıs kurtarıldı.
Enkazdan 45 saat sonra sağ çıkarılan genç hastaneye getirildi
İSTANBUL - Kartal'da çöken binada 45 saat sonra 16 yaşında bir erkek şahıs kurtarıldı. Şahıs Kartal'daki Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.
Kartal'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra sevindirici haber geldi. 16 yaşındaki bir erkek şahıs enkazdan sağ kurtarıldı.Şahıs ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:09 Kaynak: İHA
Kartal'daki Enkazdan 16 Yaşındaki Bir Genç Kurtarıldı
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