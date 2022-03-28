Ensesinden vurularak öldürülen Şeyma toprağa verildi - Son Dakika
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Ensesinden vurularak öldürülen Şeyma toprağa verildi

28.03.2022 13:41

Ensesinden vurularak öldürülen Şeyma toprağa verildi Kırşehir'de kayıp olarak aranan iki gençten Kızılırmak koyunda ters kelepçelenerek ensesinden tabancayla vurulmuş halde cesedi bulunan Şeyma Demir, son yolculuğuna uğurlandı.

Ensesinden vurularak öldürülen Şeyma toprağa verildi

KIRŞEHİR - Kırşehir'de kayıp olarak aranan iki gençten Kızılırmak koyunda ters kelepçelenerek ensesinden tabancayla vurulmuş halde cesedi bulunan Şeyma Demir, son yolculuğuna uğurlandı.

Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir adlı gençler, geçtiğimiz gün 40 BB 601 plakalı araçla bir anda ortadan kayboldu. Çocuklarına uzun süre ulaşamayan aileler, polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobil, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkiinde ormanlık bir alanda terkedilmiş halde bulundu. Araçta şahıslara ait cep telefonları, montlar ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyalarının olduğu çanta ele geçirildi. Ekiplerce merkeze bağlı Kortullu köyünde yapılan aramalarda Kızılırmak kenarında Şeyma Demir'in cansız bedenine ulaşıldı.

Genç kızın cenaze namazı, merkeze bağlı Akçaağıl Köyü camisinde öğle namazına müteakip kılındı. Cenaze namazına Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, baba Vedat Demir, genç kızın ailesi, yakınları ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Şeyma Demir'in cenazesi köy mezarlığına defnedildi. Taziyeleri kabul eden baba Vedat Demir'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Öte yandan, kayıp olarak aranan Hasan Aydoğan'ı bulma çalışmaları ise yoğun şekilde devam ediyor.

Ensesinden vurularak öldürülen Şeyma toprağa verildi
Ensesinden vurularak öldürülen Şeyma toprağa verildi
Ensesinden vurularak öldürülen Şeyma toprağa verildi
Ensesinden vurularak öldürülen Şeyma toprağa verildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ensesinden vurularak öldürülen Şeyma toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ensesinden vurularak öldürülen Şeyma toprağa verildi - Son Dakika
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