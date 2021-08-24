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Enuygun, İstanbul ve çevresinde en çok aranan destinasyonları açıkladı - Son Dakika

Enuygun, İstanbul ve çevresinde en çok aranan destinasyonları açıkladı

24.08.2021 11:35
Enuygun, İstanbul ve çevresinde en çok aranan destinasyonları açıkladı, System.String[]

Enuygun verilerine göre, İstanbul ve çevresinde bu yıl Sapanca, Şile ve Ağva destinasyonlarındaki bungalov ve nehir kenarı doğa otelleri tercih ediliyor.

Enuygun verilerine göre, İstanbul ve çevresinde bu yıl Sapanca, Şile ve Ağva destinasyonlarındaki bungalov ve nehir kenarı doğa otelleri tercih ediliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enuygun'un İstanbul ve çevresindeki destinasyonlar özelindeki yaptığı araştırma Sapanca, Şile, Ağva ve Kilyos'un bu yılın popüler bölgeleri arasında yer aldığını gösterdi. Araştırmada bu yaz tatil için İstanbul ve çevresindeki destinasyonların geçen yıla göre daha çok arandığı, Sapanca, Şile, Ağva ve Kilyos'ta otel aramalarının ise geçen yıla göre arttığı görülüyor. Bu nedenle İstanbul uçak bileti aramaları ve Sakarya otobüs bileti aramalarında da artış yaşandı.

Sapanca otel aramaları geçen yıla göre yüzde 415 arttı

Araştırmaya göre, otel aramaları geçen yıla göre Şile'de yüzde 913, Sapanca'da yüzde 415, Ağva'da yüzde 440 ve Kilyos'ta yüzde 200 artarken, rezervasyon oranlarının ise Şile'de yüzde 1.375, Sapanca'da yüzde 225, Ağva'da ise yüzde 650 yükseldiği görülüyor. Kilyos'ta aramalar artsa da rezervasyon oranında bir artış görülmüyor. Bu bölgelerdeki artışın sebebi salgın sebebiyle daha sakin noktaların tercih edilmesi olarak öne çıkıyor.

Sakarya otobüs bileti aramalarının artış oranı yüzde 450

Ağva, Kilyos, Şile ve Sapanca'daki otel aramalarının artış göstermesinden İstanbul uçak ve otobüs bileti aramaları ile Sakarya otobüs bileti aramaları da olumlu yönde etkilendi. İstanbul uçak bileti aramaları geçen yıl aynı döneme göre yüzde 48, otobüs bileti aramaları ise önceki döneme göre yüzde 344 arttı. Sakarya'nın ilçelerine otobüs bileti aramalarının artış oranı ise yüzde 450 arttı. Hem otobüs-uçak bileti satışlarının hem de otel rezervasyonlarının en yüksek olduğu ay ise temmuz ayı oldu.

Bungalov oteller bu yılın da en çok tercih edileni

Elde edilen verilere göre bu yıl Sapanca, Ağva ve Şile otellerine en çok rezervasyonun yapıldığı dönem 10 Temmuz-22 Temmuz oldu. Rezervasyonların genellikle 2 kişilik olduğu ve ortalama 1.116 TL'lik olduğu görülüyor. Bu bölgelere seyahat eden kişilerin otellerde kalma süresi ise ortalama 5,5 gün. Ayrıca seyahat severler bu yıl da tıpkı geçen yılki gibi bungalov otelleri ve doğa otellerini daha çok tercih etti.

İstanbul, Sapanca, Şile, Ağva, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Enuygun, İstanbul ve çevresinde en çok aranan destinasyonları açıkladı - Son Dakika


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