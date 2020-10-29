ENVER ALTAYLI'DAN 'FETÖ'NÜN GAYRİMEŞRU İŞLER İMAMINA' KOZİNOĞLU'NUN DURDURULMASI MESAJI - Son Dakika

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt yöneticisi olmak ve casusluk suçlarından hakkında açılan davada yargılaması süren tutuklu sanık eski MİT'çi Enver Altaylı'nın iddianamesinde Kaşif Kozinoğlu ile ilgili ayrıntı dikkat çekti. Altaylı'nın, örgütün, yurt dışındaki okullarının kapatılmasında etkin rolü nedeniyle hedef tahtasına koyduğu MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun durdurulması için FETÖ/PDY'nin 'gayrimeşru işler imamı' Dilaver Azim'e mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

FETÖ/PDY'nin MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için kumpas hazırlığı örgüt yöneticisi olmak ve casusluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan eski MİT'çi Enver Altaylı hakkında hazırlanan iddianamede yer aldı. Dosyada Altaylı'nın, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün FETÖ şemasında ismi örgütün gayrimeşru işler imamı olarak geçen, 'Özbek Dilaver' lakabıyla bilinen Dilaver Azim'e hitaben yazdığı 26 Mart 2009 tarihli mesajı dikkat çekti. Mesajda örgütün yurt dışındaki okullarının kapatılmasında etkisi olan Kozinoğlu'nun terör örgütü elebaşısı Fetullah Gülen için büyük risk olduğunu söyleyen Altaylı, "Kaşif Kozinoğlu, Ergenekon konusunda istihbarata bilgi veriyor, yönlendirme yapıyorö dediği görülüyor. İddianamedeki bu mesajın örgütün 'gayrimeşru işler imamı' Dilaver Azim'i, Kozinoğlu'nun durdurulması için harekete geçirme anlamı taşıdığı değerlendirmesi yapıldı.

FETÖ ÇATI DAVASI SANIĞI

Dilaver Azim'in FETÖ/PDY'ye kaynak bulmak için iş adamlarından farklı yöntemlerle para topladığı, gerektiğinde de mafyayı organize ederek suç çetelerini örgüt adına kullanan bir isim olduğu biliniyor. FETÖ çatı davasında tutuklu yargılanan Dilaver Azim, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasından 10.5 yıl hapis cezası verildi.

KOZİNOĞLU CEZAEVİNDE ÖLDÜ

Görüntü dökümü: ----------------------

-ARŞİV