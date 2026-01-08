Enver İbrahim: Türkiye'nin Savunma Gücü Belli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Enver İbrahim: Türkiye'nin Savunma Gücü Belli

08.01.2026 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malezya Başbakanı Enver, Türkiye'nin savunma sanayisindeki güçlü yönlerini vurguladı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Türkiye'nin savunma, havacılık ve nükleer sanayi alanlarında en gelişmiş teknolojilere sahip ülkeler arasında olduğunu belirterek, "Sizin (Türkiye) güçlü yönleriniz var. Örneğin; en güçlü yönünüz, insansız hava araçları da dahil olmak üzere savunma sanayisi." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'yi ziyaret eden Malezya Başbakanı Enver, İstanbul'da bir otelde iş dünyası temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.

Malezya Dış Ticaret Geliştirme Kurumu (MATRADE) ve Malezya Yatırım Geliştirme Kurumu (MIDA) tarafından İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıya, Enver'in yanı sıra Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Johari Abdul Ghani, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve ASELSAN gibi şirketler de dahil olmak üzere 46 Türk şirketi katıldı.

Enver, burada yaptığı konuşmada, iki ülkenin derin tarihi ilişkilerine işaret ederek, Türkiye'nin liderliğine, hükümetine ve Türk halkına büyük bir güven duyduklarını söyledi.

Türkiye ve Malezya'nın bölgelerindeki önemli ülkeler olduğunu vurgulayan Enver, Türkiye'nin bölgedeki rolüne, kapasitesine ve yatırımlarına dikkati çekti.

Enver, ülkesinin de ekonomik olarak istikrarlı bir ülke olduğunu ve geliştiğini belirtti.

"En güçlü yönünüz savunma sanayisi"

Türkiye'nin savunma ve havacılık ile nükleer sanayi alanlarında en gelişmiş teknolojilere sahip ülkeler arasında yer aldığını anlatan Enver, "Sizin (Türkiye) güçlü yönleriniz var. Örneğin; en güçlü yönünüz, insansız hava araçları da dahil olmak üzere savunma sanayisi." dedi.

Enver, her iki ülkenin de yapay zeka gibi yeni teknolojilere odaklanarak birlikte sinerji oluşturması, Malezya'nın enerji, yarı iletkenler, elektrik ve elektronik alanlarındaki güçlü yönlerinden yararlanılması gerektiğinin altını çizdi.

İki ülkenin endüstriyel sinerjisinin stratejik işbirliğine kapı aralayacağını ifade eden Enver, "Türkiye'nin savunma, inşaat ve imalat alanlarındaki güçlü yönlerinin, Malezya'nın yüksek teknoloji ve enerji alanlarındaki avantajlarıyla birleşmesi, uzun vadeli, sonuç odaklı işbirliği için güçlü bir temel oluşturuyor." diye konuştu.

Malezya Başbakanı, bu yaklaşımın sadece ikili ticaret ve yatırımın değerini artırmakla kalmayıp, Malezya ve Türkiye'nin kendi bölgelerindeki stratejik merkezler olarak rollerini de güçlendirdiğini dile getirdi.

Türk şirketlerini Malezya'daki varlıklarını genişletmeye ve yatırımlarını artırmaya davet eden Enver, Malezya hükümetinin bu konuda gereken desteği vereceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Enver İbrahim, Havacılık, Teknoloji, Türkiye, Malezya, Savunma, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enver İbrahim: Türkiye'nin Savunma Gücü Belli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mamdani’nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur’an halkın ziyaretine açıldı Mamdani'nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur'an halkın ziyaretine açıldı
Okul bahçesi kan gölüne döndü Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar Okul bahçesi kan gölüne döndü! Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar
Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
Mert Günok’tan duygusal veda Mert Günok'tan duygusal veda
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

20:01
Beşiktaş’ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
Beşiktaş'ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
19:28
Fenerbahçe’ye Szymanski’den talih kuşu
Fenerbahçe'ye Szymanski'den talih kuşu
18:57
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
18:36
Kasım Garipoğlu’nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 20:41:32. #7.11#
SON DAKİKA: Enver İbrahim: Türkiye'nin Savunma Gücü Belli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.