Epifani Bayramı Balkanlarda Coşkuyla Kutlandı

19.01.2026 17:45
Kuzey Makedonya ve çevresindeki ülkelerde Epifani Bayramı, geleneksel haç çıkarma törenleriyle kutlandı.

Balkan ülkelerinden Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Kosova'da Ortodoks Hristiyanlar, Epifani Bayramı'nı kutladı.

Epifani Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamalarda haç çıkarmak için soğuk suya giren vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen ayini Makedonya Başpiskoposu Stefan yönetti.

Dini ayinin ardından gerçekleşen sudan haç çıkarma törenini, Vardar Nehri etrafında toplanan yüzlerce kişi takip etti.

Şehrin içinden geçen Vardar Nehri'ne atılan haça ulaşmak için onlarca kişi yarıştı. Törene katılmak için 160 vatandaş yarışma başvurusunda bulunmuştu.

Makedonya Başpiskoposu Stefan'ın nehre attığı haça ilk ulaşan, Darko Mitrovic oldu.

Benzer törenler, başta ülkenin turistik şehirlerinden Ohri olmak üzere farklı şehirlerinde de gerçekleştirildi.

Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Kosova

Sırbistan'da başkent Belgrad'a bağlı Zemun'da düzenlenen törenlere 400'den fazla yüzücü katıldı. Nehre atılan haça ilk uzanan Masa Petkovic, bu yıl düzenlenen törenlerin kazananı oldu.

Başkent Belgrad'da düzenlenen törenlerde ise Nikola Trajkovic, rakiplerini geride bırakarak, haçı sudan çıkardı.

Bosna Hersek'te ise Banja Luka şehrinde kilise önünden başlayan yürüyüşle bir etkinlik gerçekleştirildi ve Vrbas Nehri'nde haç çıkarma yarışması yapıldı.

Karadağ'da da başkent Podgoritsa'nın yanı sıra Bar, Budva ve Tivat'da ayinler ve yüzme etkinlikleri gerçekleştirildi.

Kosova'nın kuzeyindeki Sırplar da Ujman Baraj Gölü'nde geleneksel haç çıkarma törenini düzenledi.

Epifani Bayramı

İnanışa göre, haçı yakalayan kişi yıl boyunca şanslı olurken, haça temas eden suyun da sağlık getirdiğine inanılıyor.

Epifani Bayramı, Hz. İsa'nın doğumundan 12 gün sonra kutlanmasına atfen 12. gün bayramı olarak da anılır. Kutlamaların nedenine ilişkin Hristiyan mezhepleri arasında farklılıklar bulunuyor.

Katolikler ve Protestanlar, doğudan gelen üç müneccimin bebek İsa'yı ziyaret etmesini anarken, Ortodokslar ise Ürdün Nehri'nde İsa'nın vaftiz edilmesini kutluyor.

Kaynak: AA

Kaynak: AA


