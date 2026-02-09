Epstein Belgeleri: Eski Büyükelçi İddiaları - Son Dakika
Epstein Belgeleri: Eski Büyükelçi İddiaları

09.02.2026 14:27
Yeni belgelerde, Epstein partisinde 11 yaşındaki kız çocuğunu hamile bıraktığı iddiaları yer alıyor.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin açıklanan yeni belgelerde, ABD'nin eski Meksika Büyükelçisi Earl Anthony Wayne'in, Epstein tarafından düzenlenen partide 11 yaşındaki kız çocuğunu hamile bıraktığı iddia edilen yazışma da yer alıyor.

ABD Adalet Bakanlığının Epstein hakkındaki soruşturma kapsamında kamuoyuyla paylaştığı belgelerden detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Belgeler arasında Ken Turner tarafından Temmuz 2019'da gönderilen e-postada ABD'nin eski Meksika Büyükelçisi Wayne hakkındaki iddialar dikkati çekti.

Turner'ın e-postasına göre eski Büyükelçi Wayne, 2014'te Meksika'daki ABD Konsolosluğuna ait tesiste Epstein tarafından düzenlenen partiye katıldı.

Partide Wayne'in 11 yaşındaki kız çocuğunu hamile bıraktığını, kızın dünyaya getirdiği erkek çocuğunun DNA'sının Wayne'inkiyle yüzde 100 eşleştiğini savunan Turner, bu suç nedeniyle Wayne'in 2017'de Meksika'da müebbet hapis cezasına çarptırıldığını belirtti.

Turner, ABD Dışişleri Bakanlığı ile Meksikalı yargıç arasında yapılan anlaşmayla Wayne'in cezaevine girmekten kurtulduğu, eski ABD deniz piyadesinin onun yerine cezaevinde yattığını iddia etti.

Wayne hakkında Meksika'da halen geçerli yakalama kararının bulunduğu savunan Turner, cezasını çekmekten kaçtığını ve bu nedenle arandığını ileri sürdü.

UCLA profesörü ile Epstein arasında yeni doğan bebekler hakkında yazışma

Belgeler arasında Eylül 2017'de Epstein ile California Üniversitesinden (UCLA) Profesör Mark Tramo arasında geçen yazışma şüphe uyandırdı.

Epstein'e gönderdiği e-postada Tramo, "Bugün bir yerde okudum, yeni doğanlar, başka bir kadının sesinden ziyade kendi annelerinin sesinin kaydedildiği bir ses kaydını dinlediklerinde emziği daha sert emiyormuş." ifadelerini kullandı.

Tramo, aynı e-postada Epstein'in "kendisi ve diğer pek çok kişi için yaptığı her şeyin" takdir edilmesi gerektiğini belirtti.

E-postanın gün yüzünde çıkmasının ardından sosyal medyada pek çok kullanıcı, Tramo'ya karşı gerekli adımların atılması konusunda UCLA'ya çağrı yaptı.

Belgelerde sülfürik asit alımına yönelik ödeme de yer aldı

Belgeler arasında 2018 tarihli para transferinin bulunması da sosyal medyada yaygın olarak paylaşıldı.

Gemini Seawater Systems adlı şirkete 4 bin 373 dolarlık ödeme yapıldığı görülen belgede, ödemenin amacının "nakliye sigortası ücreti, sülfürik asit, yakıt, iletkenlik probları için malzeme, pH ve kablo alımı" olduğu ifade edildi.

Belgede bu kimyasalların hangi amaçla alındığına ilişkin herhangi bir detay yer almadı.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Kaynak: AA


Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.