Epstein Dosyalarında Dalai Lama'nın İlgisi

04.02.2026 16:22
Jeffrey Epstein'ın soruşturmasında Dalai Lama'nın ismi 157 kez geçiyor, ofisten açıklama yok.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le ilgili soruşturma dosyalarında, Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'nın ismi 150'den fazla kez geçiyor.

Epstein ile ilgili soruşturma dosyaları, bir kısmının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından yeniden tartışmaların merkezine yerleşti.

Söz konusu dosyalarda Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'nın da ismi birçok yerde görülüyor.

Dosyaların yayınlandığı sitede, Tibetli ruhani liderin ismi 157 defa geçerken 2012'de atılan bir mailde Epstein, ismi bilinmeyen birine Dalai Lama'nın da katılacağı bir etkinliğe gideceğini belirtiyor.

Epstein'e yollanan 2015'deki bir mailde ise, mail sahibi Dalai Lama'nın öğrencilerinden biriyle tanışma fikrini ortaya atarak bu kişinin kendilerini Dalai Lama ile buluşturabileceğinden bahsediyor.

Epstein de ertesi gün yolladığı bir mailde, Dalai Lama'yı akşam yemeği için "ayarlamaya çalıştığını" vurguluyor.

Konuya ilişkin Dalai Lama'nın ofisinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Tibet'in statüsü

Himalaya Dağları'nın kuzeyindeki 2,5 milyon kilometre genişliğindeki Tibet Platosu, deniz seviyesinden ortalama 4 bin 380 metre yüksekliğiyle "dünyanın çatısı" olarak adlandırılıyor.

Tarih boyunca yarı göçebe Tibet halkının yurdu olan bölge, 1951'de imzalanan 17 Nokta Anlaşması ile Çin Halk Cumhuriyeti egemenliğine girmişti. Pekin yönetimi, bunu "Tibet'in barışçıl özgürleşmesi" olarak adlandırmıştı.

Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama, 1959'daki bağımsızlık yanlısı ayaklanmanın başarısız olmasının ardından bölgeyi terk etmiş ve Hindistan'ın kuzeyindeki Dharmsala kentine yerleşerek sürgündeki Tibet meclisi ve hükümetini kurmuştu.

Çin, sürgündeki Tibet yönetimini tanımıyor ve 2010'dan bu yana Dalai Lama'nın temsilcileriyle hiçbir temasta bulunmuyor. Pekin yönetimi, Tibet'in 13. yüzyıldan bu yana Çin'in parçası olduğunu ve ayrı bir varlığının bulunmadığını öne sürerek, sürgündeki hükümeti ayrılıkçılıkla suçluyor.

Dalai Lama ve destekçileri ise Tibet'in, tarihin büyük bölümünde fiilen bağımsız olduğunu savunuyor.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

