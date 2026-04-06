Epstein'in gölgesi Paskalya'ya düştü: Saray kapıları Andrew'un yüzüne Kapandı!
Epstein'in gölgesi Paskalya'ya düştü: Saray kapıları Andrew'un yüzüne Kapandı!

06.04.2026 14:44
Prens Andrew ve eski eşi Paskalya töreninde dışlandı. Andrew köpeğiyle gezerken görüntülendi. Kraliyetin vitrin yüzleri William ve Kate ise çocuklarıyla göz kamaştırdı. Andrew'un ise Epstein skandalıyla başı dertte.

İngiliz Kraliyet Ailesi, geleneksel Paskalya kutlamaları için bir araya gelirken, adı cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile anılan eski Prens Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson törenin dışında bırakıldı. Bir zamanlar ailenin gözbebeği olan Andrew, bu kez törende değil, tek başına arazide köpek gezdirirken görüntülendi.T

66 yaşındaki eski prens, ailesi kilisede boy gösterirken Norfolk’taki malikanesinde Range Rover’ıyla tur atarken objektiflere yansıdı. Yanında sadece iki köpeği olan Andrew’un yalnızlığı dikkat çekerken, 10 yıl evli kaldığı eski eşi Sarah Ferguson da ona eşlik etmedi.

Galler Prensi ve Prensesi’nden Gövde GösterisiKraliyetin "vitrin yüzleri" Prens William ve Kate Middleton ise çocuklarıyla birlikte törenin yıldızıydı. 

Kanser tedavisi sonrası sağlığına kavuşan (remisyona giren) Kate Middleton, iki yıl aradan sonra ilk kez geniş aileyle halk içine çıktı. Şıklıklarıyla göz dolduran aile, kilise girişinde neşeli tavırlarıyla düşman çatlattı. Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla da törende tam kadro yer aldı.

KapıdaAndrew için işler sadece törene alınmamakla sınırlı değil. Epstein skandalı sonrası tüm kraliyet unvanları sökülen ve saraydaki evinden kovulan Andrew, şimdi çok daha ağır suçlamalarla boğuşuyor. 19 Şubat’ta, tam da doğum gününde tutuklanan eski prens; gizli ticari belgeleri Epstein’e sızdırmakla suçlanıyor. 

Eğer suçlu bulunursa, hayatının geri kalanını parmaklıklar ardında geçirebilir. Kral Charles ise bu konuda tavizsiz: "Hukuk neyse o yapılacak. Skandalın faturası sadece Andrew’a kesilmedi. Eski eşi Sarah Ferguson, kraliyet konutundan çıkarılınca adeta evsiz kaldı ve şu an arkadaşlarının yanında sığıntı gibi yaşıyor. Çiftin kızları Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie ise babaları hakkındaki bu ağır iddialar karşısında "dehşete düşmüş" durumda.

Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi Kendi şirketine patron oldu Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu
Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu Savaş bir anda şiddetlendi İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu! Savaş bir anda şiddetlendi
Maç esnasında kalp krizi geçiren antrenörden acı haber Maç esnasında kalp krizi geçiren antrenörden acı haber
Nijerya’da iki kiliseye düzenlenen saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı Nijerya'da iki kiliseye düzenlenen saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı
6 puanlık maçta Antalyaspor 3 golle kazandı 6 puanlık maçta Antalyaspor 3 golle kazandı
Lakabı oldu adı Duyanlar kulaklarına inanamıyor Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor
Maltepe’de borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı Maltepe'de borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

15:56
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
15:47
Khabib Nurmagomedov Arda Güler’le diyaloğunu paylaştı Aldığı yanıt olay oldu
Khabib Nurmagomedov Arda Güler'le diyaloğunu paylaştı! Aldığı yanıt olay oldu
15:39
Ünlü sunucuya küstah mesaj Verdiği yanıt daha bomba
Ünlü sunucuya küstah mesaj! Verdiği yanıt daha bomba
15:26
Uşak Belediye Meclisi’nde oylama: İşte Özkan Yalım’ın yerine seçilen isim
Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim
15:03
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti
14:59
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
14:19
Özgür Özel’den kulisleri hareketlendiren ziyaret Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
Özgür Özel'den kulisleri hareketlendiren ziyaret! Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
14:19
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
