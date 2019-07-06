Son Dakika Haberleri: Er meydanında Başpehlivanlık ikinci tur güreşleri sona erdi
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Er meydanında Başpehlivanlık ikinci tur güreşleri sona erdi

42 dakika önce

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık ikinci tur güreşleri tamamlandı.

Er meydanında Başpehlivanlık ikinci tur güreşleri sona erdi, System.String[]
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık ikinci tur güreşleri tamamlandı.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2013 ve 2017 yıllarında başpehlivan olan İsmail Balaban, ikinci turdaki rakibi Nedim Gürel'e karşı galip gelerek, altın kemer iddiasını sürdürdü. Başpehlivanlardan Ali Gürbüz, Serhat Gökmen'i kısa sürede yenerek, üçüncü tura yükseldi. Yeşil Yeşil - Osman Aynur erken finalinde ise kazanan taraf puanlama bölümünde alınan altın puanla Yeşil Yeşil oldu.

Başpehlivanlık güreşlerinde ilk turda genel olarak kürsüye çıkmış olan pehlivanlar rakiplerine karşı galip gelerek, altın kemer yolunda iddialarını devam ettirdi.

53'den 16'ya düştüler

Öte yandan üçüncü tura isimlerini yazdıran son 16 başpehlivanın isimleri şöyle:

"Hüseyin İyican, Mustafa Kemal Karaboğa, Mustafa Batu, Süleyman Aykırı, Orhan Okulu, Ünal Karaman, İsmail Koç, Hüseyin Gümüşalan, Ali Gürbüz, Şaban Yılmaz, Fatih Atlı, Faruk Akkoyun, Kürşat Şevki Korkmaz, İsmail Balaban ve Mehmet Yeşil Yeşil" - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:42 Kaynak: İHA
İsmail Balaban, Kırkpınar, Spor
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