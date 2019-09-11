Son Dakika Haberleri: Erbaaspor: 0-2
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Erbaaspor: 0-2

52 dakika önce

STAT: GaziosmanpaşaHAKEMLER: Yakup Bakır (xxx), Mustafa Zıvalı (xx), Kerem Kalkan (xx)TOKATSPOR: Mikail (xx), Berkcan (xx), Emrah (xx), Birkan (xx), Abdulbaki (xx), Muhammed (xx) (Dk. 68 Hüseyin xx), Yunus (xx), Ali (xx), Eray (xx), Ahmet Arı (xx) (Dk. 78 Ahmet Talha xx), Ramazan (xx) (Dk.

Erbaaspor: 0-2, System.String[]

STAT: Gaziosmanpaşa

HAKEMLER: Yakup Bakır (xxx), Mustafa Zıvalı (xx), Kerem Kalkan (xx)

TOKATSPOR: Mikail (xx), Berkcan (xx), Emrah (xx), Birkan (xx), Abdulbaki (xx), Muhammed (xx) (Dk. 68 Hüseyin xx), Yunus (xx), Ali (xx), Eray (xx), Ahmet  Arı (xx) (Dk. 78 Ahmet Talha xx), Ramazan (xx) (Dk. 61 Umut xx)

ERBAASPOR: Furkan (xx), Bilal (xx), Barış (xx) (Dk. 61 Gürkan xx), Murat (xx), Mehmet Tatlı (xx), İsmail (xx), Hasan (xx) (Dk. 46 İsmail xx), Mehmet Demirözü (xx), Serkan (xx) (Dk. 77 Mükail xx), Oğuzhan (xx), Mehmet Tolunay (xx)

GOLLER:  Dk. 78 Oğuzhan, Dk. 86 Murat (Erbaaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 66 Berkcan (Tokatspor)

SARI KARTLAR: Muhammed, Eray, (Tokatspor); Mehmet Tatlı, Murat, Serkan, Gürkan (Erbaaspor)

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci tur mücadelesinde Tokatspor, kendi sahasında Erbaaspor'a 2-0 mağlup oldu. Erbaaspor, bu skorla bir üst tura yükseldi.

78'inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında İsmail'in ceza sahasına verdiği pası değerlendiren Oğuzhan, topu ağlarla buluşturdu:  0-1.

86'ncı dakikada Tokatspor ceza sahası içerisinde topla buluşan İsmail'in pasında Murat topu ağlara gönderdi:  0-2.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Erbaaspor, adını bir üst tura yazdırdı.

- Tokat

Ahmet Arı, Emrah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:10 Kaynak: DHA
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