Son Dakika Haberleri: Erbaaspor - Tire 1922 Spor: 1-0

Erbaaspor - Tire 1922 Spor: 1-0

47 dakika önce

STAT: İlçeHAKEMLER: Sercan Yılmaz (xx), Şafak Nalbantoğlu (xx), Ozan Bekar (xx)ERBAASPOR: Taylan (xx), Gürkan (xx) (Dk. 66 Ahmet x), Hüseyin (xx), Berk (xx), Serkan (xx), Hasan (xx), İsmail (xx), Yunus (xx) (Dk. 68 Reha x), Gökay (xx), Mehmet (xx), Ogün (xx) (Dk.

Erbaaspor - Tire 1922 Spor: 1-0, System.String[]


STAT: İlçe

HAKEMLER: Sercan Yılmaz (xx), Şafak Nalbantoğlu (xx), Ozan Bekar (xx)

ERBAASPOR: Taylan (xx), Gürkan (xx) (Dk. 66 Ahmet x), Hüseyin (xx), Berk (xx), Serkan (xx), Hasan (xx), İsmail (xx), Yunus (xx) (Dk. 68 Reha x), Gökay (xx), Mehmet (xx), Ogün (xx) (Dk. 83 Berat)

TİRE 1922 SPOR: Fatih (xx), Semih (xx) (Dk. 83 Mümin), Burak (xx), Gökhan (xx), Sergen (x) (Dk. 45 Barış x), Berke (xx), Celal (xx), Hasan (xx), Bertuğ (xx) (Dk. 72 Hasan Çelik x), Yunus (xx), Tugay (xx)

GOL: Dk. 15 Berk (Erbaaspor)

SARI KARTLAR: Hasan, Ahmet, Ogün (Erbaaspor) - Hasan, Semih (Tire 1922 Spor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Erbaaspor sahasında konuk ettiği Tire 1922 Spor'u 1-0 mağlup etti.

15'inci dakikada Erbaaspor'un ceza sahasının sağından kazandığı serbest vuruşta Gökay topu ceza sahası içine gönderdi. Ceza alanı içinde topla buluşan Berk kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

32'nci dakikada gelişen Tire 1922 Spor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Tugay'ın şutu kaleci Taylan'da kaldı.

61'inci dakikada gelişen Tire 1922 Spor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Yunus'un şutu üstten auta gitti.

86'ncı dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Reha'nın şutu kaleci Fatih'de kaldı.

Karşılaşma 1-0 sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:12 Kaynak: DHA

Serkan, Tire, Spor
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