Erbakan'dan İslam Kardeşliği Vurgusu
Erbakan'dan İslam Kardeşliği Vurgusu

Erbakan\'dan İslam Kardeşliği Vurgusu
03.01.2026 14:30
Fatih Erbakan, toplantıda PKK'nın kurulmasından önceki hak savunmalarını ve İslam kardeşliğini dile getirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Eskişehir Dost Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.

Kentteki bir otelde yapılan toplantıda konuşan Erbakan, Venezuela'daki saldırıları kınadığını kaydetti.

Necmettin Erbakan'ın, terör örgütü PKK kurulmadan önce Kürt vatandaşların haklarını savunduğunu vurgulayan Erbakan, şöyle devam etti:

"Daha 1969'da yola çıkarken Erbakan hocamız Türk-Kürt kardeşliğine vurgu yaptı. Türkiye'nin doğusu ve güneydoğusundaki adaletsizliklerin, yatırım eksikliğinin ve üvey evlat muamelesinin ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde, 'Türk'ü Kürt'ten ayırırsan ortada ne Türk kalır ne de Kürt ama Türk ve Kürt bir olursa karşısında ne Amerika durabilir ne de İsrail' dedi. Bizi bir arada tutacak, huzura ve barışa ulaştıracak olan İslam ve ümmet kardeşliğidir."

Erbakan, partisinin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini ayrım gözetmeksizin kucakladığını kaydetti.

Milli görüşün temelinde adalet, hakkaniyet ve insanı merkeze alan bir anlayış bulunduğunu anlatan Erbakan, "Irkçılık yerine İslam kardeşliği anlayışını hakim kılmaya geliyoruz. Milli görüş, ezilen, zulme uğrayan her kesimin haklarını savunan bir harekettir. Hangi ırktan, mezhepten veya dinden olursa olsun, insan ve kul haklarını teminat altına almayı esas alır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Erbakan'dan İslam Kardeşliği Vurgusu - Son Dakika

SON DAKİKA: Erbakan'dan İslam Kardeşliği Vurgusu - Son Dakika
