Erbakan'dan Nusaybin'deki Bayrak Provokasyonuna Tepki

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Nusaybin'de Türkiye bayrağının indirilmesine tepki gösterdi.

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mardin Nusaybin'de şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçakça girişim, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan açık bir provokasyondur. Bu topraklarda fitne üretmeye çalışanlar bilmelidir ki; ay yıldızlı bayrak bu milletin bağımsızlık iradesinin ve bin yıllık kardeşliğinin sembolüdür. Ay yıldızlı al bayrağımız, Allah'ın izniyle aziz milletimizin başı üzerinde ilelebet yükselecektir." ifadesini kullandı.