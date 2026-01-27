Erbakan'ın 100. Doğum Yılı Anma Programları - Son Dakika
Erbakan'ın 100. Doğum Yılı Anma Programları

27.01.2026 16:33
Yeniden Refah Partisi, Necmettin Erbakan'ın 100. doğum yılı anma etkinlikleri düzenleyecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın 100. doğum yıl dönümü dolayısıyla anma programları düzenleyeceklerini belirterek, "Erbakan Hocamızı anlatmak, onu anlamak üzerine kurulu olacak temalar yıl boyunca yayılacak ve Türkiye'nin birçok ilinde tekrarlanacak." dedi.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Merhum Erbakan'ın 100. doğum yıl dönümü dolayısıyla anma programları düzenleyeceklerini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Erbakan Hocamızın vefat tarihi olan 27 Şubat'ta başlayacak programlar doğum günü 29 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek. Erbakan Hocamızı anlatmak, onu anlamak üzerine kurulu olacak temalar yıl boyunca yayılacak ve Türkiye'nin birçok ilinde tekrarlanacak. 'Dava adamı olarak Erbakan', 'Devlet adamı olarak Erbakan', 'Bilim insanı olarak Erbakan' temaları başta olmak üzere merhum kurucu liderimizi tüm yönleriyle anmak üzerine kurulu olan bu programın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını, yeni neslin vatanperver siyasetine dayanak ve yol oluşturmasını Allah'tan niyaz ediyorum."

Bölgenin terörden tam manasıyla arınmadan Türkiye'nin de terörden arınmayacağını kaydeden Kılıç, "Kürt vatandaşlarımızı ve Suriye'deki Kürt kardeşlerimizi terör örgütleriyle bir arada hiçbir zaman değerlendirmedik. Bu yöndeki değerlendirmeleri de kesin bir dille reddediyoruz. Kürtler bulundukları bütün ülkelerde eşit haklara sahip yurttaşlardır. Suriye'nin Arap'ı, Türkmen'i neyse Kürt'ü de bizim için odur. Hiçbir kardeşimizin bir tek tırnağına zarar gelsin istemeyiz." ifadelerini kullandı.

Suat Kılıç, bir gazetecinin, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında sanıkların yargılanmasına ilişkin sorusu üzerine, Aktaş'ın tutuksuz yargılandığını anımsatarak, seçimle geldikleri makamlarda kamu görevi icra eden belediye başkanlarının da tutuksuz yargılanması gerektiği görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

Necmettin Erbakan, Güncel, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbakan'ın 100. Doğum Yılı Anma Programları - Son Dakika

