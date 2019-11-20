Son Dakika Haberleri: Erbaş: "Keşmir halkının geleceğini, halkın kendi iradesi ile belirlemesine yönelik çabaları...
Son Dakika Güncel Erbaş: 'Keşmir halkının geleceğini, halkın kendi iradesi ile belirlemesine yönelik çabaları... - Son Dakika

Erbaş: "Keşmir halkının geleceğini, halkın kendi iradesi ile belirlemesine yönelik çabaları...

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) ve Lahor Barış Araştırmaları Merkezi (LCPR) iş birliğinde düzenlenen, "Keşmir Krizi: Barışa Yönelik Tehditler ve Uluslararası Toplumun Rolü" başlıklı kongrede konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) ve Lahor Barış Araştırmaları Merkezi (LCPR) iş birliğinde düzenlenen, "Keşmir Krizi: Barışa Yönelik Tehditler ve Uluslararası Toplumun Rolü" başlıklı kongrede konuştu. (3)

Erbaş: Keşmir halkının geleceğini, halkın kendi iradesi ile belirlemesine yönelik çabaları...

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Lahor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:12 Kaynak: AA
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