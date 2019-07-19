Son Dakika Haberleri: Erbil'deki saldırının faili HDP'li milletvekilinin ağabeyi çıktı
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Erbil'deki saldırının faili HDP'li milletvekilinin ağabeyi çıktı

45 dakika önce

Irak'ın Erbil kentinde geçtiğimiz gün Türk diplomatın şehit edildiği saldırının failinin HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.

Erbil'deki saldırının faili HDP'li milletvekilinin ağabeyi çıktı, System.String[]
Irak'ın Erbil kentinde geçtiğimiz gün Türk diplomatın şehit edildiği saldırının failinin HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.

Önceki gün Irak'ın Erbil kentindeki bir lokantada silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, olayda bir Türk diplomat şehit düşmüştü. Saldırı sonrası Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) emniyet teşkilatı, olayın failinin Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 1992 doğumlu Mazlum Dağ olduğunu duyurdu. Mazlum Dağ'ın HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.

İddiaya göre Mazlum Dağ'ın kardeşi Dersim Dağ'ın milletvekili olması için terör örgütüne baskı yaptığı, Dersim Dağ'ın bu nedenle milletvekili listesine alındığı kaydedildi. Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Dağ ailesinin İstanbul'da yaşadığı da öğrenildi. - DİYARBAKIR
Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:35 Kaynak: İHA
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