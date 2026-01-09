Erbil Konsolosu Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Türkiye'nin Erbil başkonsolosu Erman Topçu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Topçu, "lifebox, AJet ve Roketsan" sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" başlıklı fotoğrafını seçen Topçu, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adaleti", "Haber" kategorisinde ise Hakan Aygün'ün "İnsansız hava kaleleri" isimli karelerini tercih etti.

Topçu, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'ün "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat" kategorisinde de Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Fotoğraflar hem sanatsal hem tarihe tanıklık ediyor

AA'nın gelenekselleşen yılın kareleri yarışmasına Erbil Başkonsolosu olarak katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Topçu, "Anadolu Ajansı muhabirleri, kameramanları, editörleri biz diplomatların yol arkadaşları, gittiğimiz her coğrafyada Anadolu Ajansı'yla beraber çalışmaktan, beraber mesai yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz, gurur duyuyoruz." dedi.

Topçu, yapılan işin büyük önem arz ettiğini belirterek "Foto muhabirlerimizin ortaya koyduğu bu çalışmalar büyük bir sanatsal öneme dair ama aynı zamanda tarihe not düşüyor, tarihe tanıklık da sunuyor." ifadelerini kullandı.

"Seçerken çok zorlandım"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Gazze'de yaşananları "insanlık tarihinde kara bir leke" olarak nitelendirdiğini aktaran Topçu, 2016-2018 yılları arasında Kudüs Başkonsolosluğu'nda görevliyken eşiyle Gazze'ye çok defa gidip geldiğini ve o dönemde de zor durumda olan bölgenin şimdiki halini görmenin kendisini derinden üzdüğünü söyledi.

Topçu, "Çok zorlandım seçerken, çünkü gördüğümüz manzaraları bir ödül gibi seçmek, onu oylamak biraz zor oldu ama içlerinde gerçekten etkileyici olan bir tane fotoğrafı seçtim." diye konuştu.

"Türkiye'nin rol model sporcuları Eda Erdem, Toprak Razgatlıoğlu ve Alperen Şengün'ü" karelerde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Topçu, şunları kaydetti:

"2025 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Anadolu Ajansı'nın katkılarıyla Türk Sporu'nun Altın Çağı adlı bir pano hazırladık. Gelen katılımcılar özellikle çocuklarımız o panoda Türk Sporu'na altın çağını yaşatan Eda gibi Toprak gibi Alperen gibi değerlerimizi gördüğünde çok heyecanlandılar."

Topçu bu nedenle spor kategorinde sanatsal açıdan da çok beğendiği Toprak Razgatlıoğlu'nun fotoğrafını seçtiğini belirtti.

Erbil'de de Türk polisinin en büyük güvenceleri olduğunu söyleyen Topçu, "portre" kategorisinde, atlı polisin fotoğrafını beğendiğini ve seçtiğini dile getirdi.

Topçu, Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus gibi Türk hava yolu şirketlerinin küresel çapta önemli işler yaptığını ifade ederek özellikle AJet'in hem Erbil hem diğer bölgelere uçuşlarını artırdığını dile getirdi.

AJet uçağının, ay ile çekilmiş fotoğrafını çok beğendiğini ve bu nedenle seçimini ondan yana kullandığını akataran Topçu, AA'nın başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.