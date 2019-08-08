- Erbil saldırısının planlayıcılarından PKK terör örgütü mensubu Hacı Kurhan ve Metin Akgün, MİT ve...
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- Erbil saldırısının planlayıcılarından PKK terör örgütü mensubu Hacı Kurhan ve Metin Akgün, MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
- Erbil saldırısının planlayıcılarından PKK terör örgütü mensubu Hacı Kurhan ve Metin Akgün, MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:39 Kaynak: İHA
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