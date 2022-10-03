Erbil Tuşalp Gazetecilik Ödülü Timur Soykan'a Verildi - Son Dakika
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Erbil Tuşalp Gazetecilik Ödülü Timur Soykan'a Verildi

03.10.2022 14:49
Erbil Tuşalp Gazetecilik Ödülü Timur Soykan'a Verildi

Toplumsal Araştırmalar, Kültür ve Sanat için Vakıf (TAKSAV)’ın kurucularından gazeteci, yazar Erbil Tuşalp adına düzenlenen Gazetecilik Ödülü bu yıl Timur Soykan’a verildi.

Toplumsal Araştırmalar, Kültür ve Sanat için Vakıf (TAKSAV)'ın kurucularından gazeteci, yazar Erbil Tuşalp adına düzenlenen Gazetecilik Ödülü bu yıl Timur Soykan'a verildi.

TAKSAV'ın geçen yıl başlattığı, kurucularından gazeteci Erbil Tuşalp adına verilen 'Erbil Tuşalp Gazetecilik Ödülü sahibini buldu. Ayşegül Aktürk, Zafer Arapkirli, Faruk Bildirici, Gökhan Durmuş, Dilek Gappi, Can Güleryüzlü, Raşit Kaya, Turgay Olcayto, L. Doğan Tılıç'ın yer aldığı jüri tarafından, 'BirGün gazetesinde yayımlanan titiz araştırma ve fikri takip ürünü olan analiz yazıları, bu araştırmalarının bir kısmını daha kalıcı hale getirecek kitaplara dönüştürmesi, televizyon programlarında fikir beyan etmek yerine bilgiyi öne çıkaran gazetecilik yaklaşımı sergilemesi, son yıllarda giderek yükselen bir grafik halinde daha başarılı bir gazetecilik faaliyeti yürütmesi' gerekçesiyle gazetecilik ödülüne Timur Soykan değer görüldü.

Ödül, 22-23 Ekim 2022 tarihinde İzmir'de düzenlenecek olan, 2.Erbil Tuşalp Gazetecilik Günleri etkinlikleri sırasında verilecek.

Kültürpark'ta bulunan İzmir Sanat Merkezi'nde 22 Ekim 2022 tarihinde düzenlenecek toplantıda, İspanya'dan Sınır Tanımayan Gazeteciler İspanya bölümü Onursal Başkanı gazeteci yazar, şair ve yönetmen Alfonso Armada Rodriguez, 'insan hakları, demokrasi ve medya' üzerine bir açılış konferansı verecek. Ardından Prof. Dr. Selçuk Candansayar, Prof. Dr. Ülkü Doğanay, Timur Soykan, Doç. Dr. Didem Yılmaz ve Dr. Merdan Yanardağ 'insan hakları, demokrasi ve medya' konusunu tartışacaklar.

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Kaynak: ANKA

Faruk Bildirici, Zafer Arapkirli, Gökhan Durmuş, Erbil Tuşalp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbil Tuşalp Gazetecilik Ödülü Timur Soykan'a Verildi - Son Dakika

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