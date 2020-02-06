ERBİRDER'den öğrencilere karne hediyesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ERBİRDER'den öğrencilere karne hediyesi - Son Dakika

ERBİRDER'den öğrencilere karne hediyesi

6 saat önce

Erzurumlular Birliği Derneği her yıl olduğu gibi bu yılda Erzurum'un Pasinler ilçesinde öğrencilere karne hediyelerini dağıttılar.

ERBİRDER'den öğrencilere karne hediyesi, System.String[]

Erzurumlular Birliği Derneği her yıl olduğu gibi bu yılda Erzurum'un Pasinler ilçesinde öğrencilere karne hediyelerini dağıttılar.


ERBİRDER derneği her yıl olduğu gibi öğrencileri unutmadılar. Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ve muhtarlar eşliğinde yaklaşık 800 öğrenciye karne hediyesi dağıtarak öğrencilerin yüzlerini güldürdüler.


ERBİRDER Başkanı Recai Acar, "Her yıl olduğu gibi Erzurum ve ilçelerinde eğitim ve öğretim gören öğrencilerimize yapmış olduğumuz hediyeleri dağıtmaya başladık. Bugünde Pasinler ilçemizde öğrencilerimizin hediyelerini veriyoruz. Bizleri bugün yalnız bırakmayan Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi'ye, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli'ye, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Kenan Kaya'ya çok teşekkür ederim" dedi.


Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi ise, "Bugün burada eğitim ve öğretim gören öğrencilerimize karne hediyesi dağıtan başta ERBİRDER Başkanı Recai Acar olmak üzere dernek yönetim kurulu üyelerini bu duyarlı yaklaşımlarından dolayı kutlarım" dedi.


Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ise, " İstanbul'dan Pasinler'e gönül köprüsü kuran değerli hemşerilerimi kutluyorum. Öğrencilerimizi bugün sevindirdiler karne hediyeleriyle yüce Allah'da onları sevindirsin. Bu tür işler Erzurumlular olarak birlik ve beraberliğimizi pekiştiren girişimlerdir" diye konuştu.


Hediyelerini alan öğrenciler ERBİRDER Başkanı Recai Acar ve yönetimine teşekkür ettiler. - ERZURUM

Ahmet Dölekli, Pasinler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pistten çıkan uçağın enkazı günün ilk ışıklarıyla görüntülendi
Çığ felaketi şehitleri memleketlerine uğurlandı Çığ faciasına damga vuran fotoğrafı çeken muhabir, fotoğrafın hikayesini anlattı Premier Lig'de yaz transfer dönemi, yeniden 1 Eylül'de bitecek

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 19:23:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ERBİRDER'den öğrencilere karne hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]