Ercan Brüksel'de Temaslarda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Ercan Brüksel'de Temaslarda Bulundu

28.01.2026 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Brüksel'de Türk diasporasıyla buluştu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de çeşitli temaslarda bulundu.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ercan, 25-27 Ocak 2026 tarihlerini kapsayan resmi bir ziyaret programı için Brüksel'e gitti.

Program kapsamında Ercan, Brüksel'de Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından düzenlenen "Halk Buluşması" etkinliğine katıldı, Avrupa'daki Türk diasporasıyla buluşarak görüş alışverişinde bulundu.

Ayrıca Brüksel'in Schaerbeek bölgesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Ercan, Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.

NATO Karargahı'nda, parlamenter görevi kapsamında gerçekleştirilen toplantılara katılan Ercan, daha sonra NATO Daimi Temsilciliği'ni ziyaret etti.

Belçika Diyanet Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Belçika Temsilciliği ve Belçika İslam Federasyonu Milli Görüş Kadın Kolları Yönetimi ile toplantılar gerçekleştiren Ercan'ın Brüksel programı tamamlandı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan'ın Brüksel ziyaretinde, Türkiye'nin küresel güvenlik politikalarındaki rolünü vurgulamasının yanı sıra Avrupa'da yaşayan Türk toplumunun kurumsal temsiliyetini güçlendirmesi hedeflendi.

Kaynak: AA

Tuğba Işık Ercan, Dış Politika, Etkinlikler, Politika, AK Parti, Brüksel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ercan Brüksel'de Temaslarda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
ABD First Lady’si Melania Trump’tan barışçıl protesto çağrısı ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki

15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
14:19
Trump “İran anlaşma yapmak istiyor“ dedi, Tahran’dan yalanlama geldi
Trump "İran anlaşma yapmak istiyor" dedi, Tahran'dan yalanlama geldi
14:13
Yılmaz Güney’e ’’Terörist’’ diyen Savcı Yavuz Engin’e Külliye’den tepki
Yılmaz Güney'e ''Terörist'' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 15:27:30. #.0.4#
SON DAKİKA: Ercan Brüksel'de Temaslarda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.