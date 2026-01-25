Ercan Kartal Davasında Cezalar Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ercan Kartal Davasında Cezalar Verildi

Ercan Kartal Davasında Cezalar Verildi
25.01.2026 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da engelli Ercan Kartal'ın öldürülmesiyle ilgili 2 sanığa ceza verildi, 6 sanık beraat etti.

DİYARBAKIR'da, 3 yıl önce bedensel engelli Ercan Kartal'ın öldürülmesine ilişkin görülen davada Ferhat Çeri 'Kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimiyle 14 yıl, Şeyhmus Çerik ise 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı, 6 sanık ise beraat etti. Ercan Kartal'ın babası Ramazan Kartal, karardan memnun olmadıklarını belirterek, "Çocuğuma arkadan silah sıkıp, öldürdüler. Şu an 9 defadır bizim mahkeme oluyor. Benim çocuğum zaten engelliydi. Adalet istiyoruz" dedi.

Olay, 1 Şubat 2023 akşamı Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Karacadağ Bulvarı'nda meydana geldi. Geçirdiği kaza nedeniyle yüzde 52 bedensel engelli olan ve taksicilik yapan Ercan Kartal ile aynı mahallede oturan Yusuf Y. arasında tartışma çıktı. Kartal'ın dayısı E.C.'nin araya girmesiyle tartışma sonlandı. İlerleyen saatlerde Ercan Kartal ile Yusuf Y.'nin yakını Ali İhsan Ç. arasında çıkan tartışma, tekmeli-yumruklu kavgaya dönüştü. Ali İhsan Ç., başından yaralandı. Ali İhsan Ç., özel hastaneye götürüldü. Ali İhsan Ç.'nin yakınları Ferhat Çeri, Şeyhmus Çerik, İdris İ., Serkan T., İsmail D. ve Seyithan D. de 2 araçla hastaneye gitti. Şüpheliler, ardından hastaneden ayrılıp, geldikleri olay yerinde Kartal'ın dayısı E.C.'yi zorla araca bindirmek istedi. Yakınlarının araya girmesiyle E.C., şüphelilerin elinden kurtuldu. Bu sırada olay yerine yaklaşan Ercan Kartal'a tabancalarla ateş açıldı. Kartal yaralanırken, şüpheliler farklı yönlere dağılıp bölgeden uzaklaştı. Kartal, kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Yılmaz Y. ve İsmail D. adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Ferhat Çeri, Şeyhmus Çerik, İdris İ., Serkan T., Yusuf Y. ve Seyithan D. tutuklandı. Şüphelilerin olaydan önce hastaneye gittikleri ve olayın ardından ara sokaklardan kaçma anları ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarına yansıdı.

AMBULANSTA ŞÜPHELİLERİN ADINI VERMİŞ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin iddianame hazırlanarak Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, maktul Ercan Kartal'ın dayısı E.C.'yi araca zorla bindirmek isteyen şüphelilerin eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı, Kartal'ın ambulansta ölmeden önce olayı kimin yaptığı sorulduğunda şüphelilerden İdris ve Yılmaz'ın adını verdiği belirtildi. Sanıkların 'Kasten öldürme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun cebir/tehdit/hile ile işlenmesi', 'Suça teşebbüs' ve 'Ruhsatsız ateşli silah ve mermiyi satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından cezalandırılmaları istendi.

2 SANIĞA HAPİS CEZASI

Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, karar duruşmasında sanık Ferhat Çeri ile Şeyhmus Çerik'e 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ardından haksız tahrik indirimi uygulanarak Ferhat Çeri'nin cezası 14 yıla, Şeyhmus Çerik'in cezası ise takdiri indirimle 11 yıl 8 aya indirildi. Ayrıca müşteki E.C.'ye yönelik 'Cebir ve tehdit kullanmak suretiyle hürriyeti tahdit' suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle Ferhat Çeri'ye 3 yıl, Şeyhmus Çerik'e 2,5 yıl hapis cezasına hükmedildi.

Sanıklar İdris İ., Serkan T., İsmail D., Seyithan D. ve Yusuf Y. hakkında 'Kasten öldürme', Yılmaz Y. hakkında da 'Azmettirme' suçlarından beraat kararı verildi. Yusuf Y. kararın ardından tahliye edildi. Beraat eden sanıklar yönünden adli kontrol tedbirleri de kaldırıldı.

'İYİ BİR KARAR ÇIKMADI'

Ercan Kartal'ın babası Ramazan Kartal, karardan memnun olmadıklarını belirterek, "İyi bir karar çıkmadı. Çocuğuma arkadan silah sıkıp, öldürdüler. Şu an 9 defadır bizim mahkeme oluyor. Benim çocuğum zaten engelliydi. Adalet istiyoruz" dedi.

Annesi Saadet Kartal ise sanıklara verilen cezanın yetersiz olduğunu ifade ederek, "2023'te oğlumu öldürdüler, katlettiler. Arkasından sıktılar. Ondan sonra üç yıldır hep mahkeme oluyor. Bizim eski savcı ve hakimlerimiz, katiller için ağır ceza verilmesi talebinde bulunmuştu. Neden katillerin hepsini bıraktılar? İki kişi tek kaldı. Oğlumun kanı bu kadar mı? Ben adalet istiyorum, oğlumun hakkını istiyorum. Ben bir anneyim. Elebaşların hepsini bıraktılar, hepsi elini, kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Benim oğlumun katilleri dışarıda. Ben bu cezayı kabul etmiyorum, bunlar için en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Ben bu dosyanın bozulmasını istiyorum. Ben bir anneyim. Yüreğim yanmış. Oğlumun iki tane yavrusu yetim kaldı. Perişanım, psikolojimiz bozuldu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ercan Kartal Davasında Cezalar Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı
Bakan Göktaş’ı isyan ettiren “Seçmece çocuk“ talebi: Bu bir sipariş değil Bakan Göktaş'ı isyan ettiren "Seçmece çocuk" talebi: Bu bir sipariş değil
Yılmaz Güney’i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı

11:51
İstanbul’daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
11:21
Erdoğan talimat verdi Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
10:46
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen’e veda Vasiyeti yerine getiriliyor
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor
10:25
Görüntüler ortaya çıktı Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
09:59
Yenge vahşetinde yeni görüntüler Her şey 4 dakikada oldu
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
09:57
Nişan töreninde taciz iddiası Ortalık savaş alanına döndü
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü
09:41
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü
09:20
İstanbul’u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti Şüpheliler yakalandı
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 13:11:16. #7.11#
SON DAKİKA: Ercan Kartal Davasında Cezalar Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.