Ercan, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025 yılına damga vuran fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2025" oylamasına katıldı.

Ercan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Ercan, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" isimli fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", isimli fotoğrafını seçen Ercan, "Spor" kategorisinde Serhat Çağdaş'ın "Ayakla müdahale", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Valeria Mongelli'nin "Sevgi hortumu" fotoğrafına oy verdi.

Ercan, Anadolu Ajansı ailesini yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı tebrik ederek, tüm ajans çalışanlarına başarılar diledi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek.