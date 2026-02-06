Ercan, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Gökçe Bahar Ercan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ercan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Ercan, "Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" karesini seçti.

"Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı" adlı karesini tercih eden Ercan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" ve "Günlük Hayat" kategorisindeki tercihini İlkin Eskipehlivan'ın "Ateş dansı" fotoğrafından yana kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.