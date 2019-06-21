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Erciş Adliyesinden veda yemeği

44 dakika önce

VAN (İHA) – Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi doğrultusunda tayinleri çıkan Van'ın Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan ile 8 hakim ve savcı için Erciş Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından veda yemeği verildi.

Erciş Adliyesinden veda yemeği, System.String[]
VAN (İHA) – Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi doğrultusunda tayinleri çıkan Van'ın Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan ile 8 hakim ve savcı için Erciş Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından veda yemeği verildi.

Erciş Öğretmenevinde düzenlenen veda yemeğinde bir konuşma yapan Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, tayinleri çıkan başta Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan olmak üzere hakim, cumhuriyet savcıları ve Erciş İcra Müdürüne yeni görev yerlerinde üstün başarı dileklerini ileterek, Erciş'e yaptıkları hizmetler anısına teşekkür plaketi verdi.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığından Muş Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Harun Karahan ise, iki yılı aşkın süredir Erciş'te görev yaptığını belirterek, "Coğrafyasına hayran kaldığım, çok güzel dostluklar kurduğum güzel ilçemiz Erciş'e veda etme vakti geldi. Erciş'i hiç unutmayacağım. Erciş ilçemiz çok güzel, büyük bir şehir. Görev aldığım süre içinde gerek savcı ve hakim arkadaşlarıma, gerekse adliye personeli arkadaşlarıma, ismini hatırlamadığım bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Benden yana bir hak varsa helal ediyorum, siz de helal edin" dedi.

Veda yemeğine Erciş Kaymakamı Nuri Mehmet Beyoğlu, Erciş 108'inci Topçu Alayı Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Adalet Komisyon Başkanı İsmail Taş, Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Tahir Özgenç, Muradiye ve Çaldıran'da görev yapan hakim ve savcılar, Erciş İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, adliye personeli ile çok sayıda davetli katıldı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:41 Kaynak: İHA
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