Son Dakika Haberleri: Erciş belediye başkanı hdp'li çetin gözaltına alındı (2)
Son Dakika Güncel Erciş belediye başkanı hdp'li çetin gözaltına alındı (2)

Erciş belediye başkanı hdp'li çetin gözaltına alındı (2)

1 saat önce

EŞ BAŞKAN İLE PARTİ İLÇE EŞ BAŞKANLARI DA GÖZALTINDAErciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Yıldız Çetin ile birlikte eş başkan Bayram Çiçek ve HDP İlçe eş başkanları Şakir Asıl ve Hucret Kandemir'in de gözaltına alındıkları belirtildi.

Erciş belediye başkanı hdp'li çetin gözaltına alındı (2), System.String[]

EŞ BAŞKAN İLE PARTİ İLÇE EŞ BAŞKANLARI DA GÖZALTINDA

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Yıldız Çetin ile birlikte eş başkan Bayram Çiçek ve HDP İlçe eş başkanları Şakir Asıl ve Hucret Kandemir'in de gözaltına alındıkları belirtildi. Şüphelilerin, evlerinde de arama yapıldığı bildirildi.


Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Bekir Yıldız, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:36 Kaynak: DHA
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