Erciş belediye başkanı hdp'li çetin gözaltına alındı (2)
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EŞ BAŞKAN İLE PARTİ İLÇE EŞ BAŞKANLARI DA GÖZALTINDAErciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Yıldız Çetin ile birlikte eş başkan Bayram Çiçek ve HDP İlçe eş başkanları Şakir Asıl ve Hucret Kandemir'in de gözaltına alındıkları belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:36 Kaynak: DHA
EŞ BAŞKAN İLE PARTİ İLÇE EŞ BAŞKANLARI DA GÖZALTINDA
Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Yıldız Çetin ile birlikte eş başkan Bayram Çiçek ve HDP İlçe eş başkanları Şakir Asıl ve Hucret Kandemir'in de gözaltına alındıkları belirtildi. Şüphelilerin, evlerinde de arama yapıldığı bildirildi.
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