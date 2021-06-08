Erciş'te el sanatları sergisi açıldı - Son Dakika

Van'ın Erciş Halk Eğitim Merkezince, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi açıldı.

Kışla Caddesi'ndeki merkezin bahçesinde düzenlenen sergide kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru ürünler davetlilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursların önemine değindi.

Açılan kurslar ile vatandaşların kişisel becerilerinin gelişimine etki edecek eğitimlerin verildiğini belirten Mehmetbeyoğlu, "Özellikle gençlerin kişisel becerilerini daha da geliştirmek amacıyla bu kursların devamlılığına önem veriyoruz. Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın kutlu olmasını temenni ediyorum. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halis Özdaş da Kovid-19 salgını nedeniyle kurslara zaman zaman ara vermek zorunda kaldıklarını belirterek, bu süreçte 152 kurs açtıklarını ve 2 bin 590 kişiye eğitim verdiklerini aktardı.

Serginin sonunda öğretmenler tarafından müzik dinletisi sunuldu.