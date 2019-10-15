Erciş'te HDP'nin belediye ve ilçe başkanları gözaltına alındı (3)

Van'ın Erciş ilçesinde haklarında yürütülen terör soruşturması nedeniyle HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin ve ilçe başkanı Şakir Asıl ile 2 yönetici gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, HDP'li ilçe Belediye Başkanı Yıldız Çetin, meclis üyesi Bayram Çiçek, HDP İlçe Başkanı Şakir Asıl ve ilçe yöneticisi Hücret Kandemir gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramasında çok sayıda örgütsel dokümanla dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.