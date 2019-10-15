Son Dakika Haberleri: Erciş'te HDP'nin belediye ve ilçe başkanları gözaltına alındı (3)
Son Dakika Güncel Erciş'te HDP'nin belediye ve ilçe başkanları gözaltına alındı (3)

Erciş'te HDP'nin belediye ve ilçe başkanları gözaltına alındı (3)

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde haklarında yürütülen terör soruşturması nedeniyle HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin ve ilçe başkanı Şakir Asıl ile 2 yönetici gözaltına alındı.

Van'ın Erciş ilçesinde haklarında yürütülen terör soruşturması nedeniyle HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin ve ilçe başkanı Şakir Asıl ile 2 yönetici gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, HDP'li ilçe Belediye Başkanı Yıldız Çetin, meclis üyesi Bayram Çiçek, HDP İlçe Başkanı Şakir Asıl ve ilçe yöneticisi Hücret Kandemir gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramasında çok sayıda örgütsel dokümanla dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Erciş'te HDP'nin belediye ve ilçe başkanları gözaltına alındı (3)

Halkların Demokratik Partisi, Bekir Yıldız, Erciş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Katalanlar, Barış Pınarı Harekatı'nı kınayıp YPG'ye destek verdi
HDP'ye PKK/KCK operasyonu: 4'ü belediye başkanı toplam 9 kişiye gözaltı Çin, Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı'nı durdurma çağrısı yaptı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bin kilometrekarelik alanı terörden kurtardık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 12:24:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciş'te HDP'nin belediye ve ilçe başkanları gözaltına alındı (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]