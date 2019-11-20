Erciş'te 'Kentsel Dönüşüm Alanı ve Gelişim Projesi' toplantısı

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, kentsel dönüşüm alanı içresinde bulunan 2 ve 3. etap hak sahipleriyle bir araya gelerek istek ve önerilerini dinledi.



Erciş ilçesinde 2011 yılında meydana gelen deprem sonrası TOKİ tarafından kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen 44 hektar alan içresinde kalan 34 hektar alanın yeniden yapılması için hak sahipleriyle bir araya gelen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, şehir merkezinin bir an önce modern bir görünüme kavuşması için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini söyledi. Hak sahiplerinin görüş ve önerilerinin kendileri için çok kıymetli ve değerli olduğunu belirten Mehmetbeyoğlu, "Malumunuz üzere ilçemiz Erciş'te 2011 yılında meydana gelen yıkıcı depremin ardından Beyazıt, Kışla, Latifiye, Camikebir, Alkanat, Vanyolu ve Salihiye mahalleleri sınırları içerisinde ve 22.02.2013 tarihli ve 2013/4396 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 19.03.2013 tarih ve 28592 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile yaklaşık 149 hektar alan 'Riskli Alan' olarak ilan edilmişti. Planlama alanımız, riskli alan sınırı içerisinde yaklaşık 34 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Planlama alanına ilişkin yapılan arazi kullanım analiz sonuçlarına bakıldığında ise, alanda ticaret ve konut fonksiyonuna sahip yapıların çoğunlukta olduğu görülmektedir. Alanın güney batı kısmı ağırlıklı olarak ticari yapılardan oluşmuşken, alanın kuzey doğusu ise konut alanlarından oluşmaktadır. Alan içerisinde toplam 371 adet yapı bulunmaktadır. Bu yapıların 192 tanesi konut, 128 tanesi ticari birim, 43 tanesi ticaret ve konut, 6 tanesi kamu binası ve 2 tanesi ise inşaat halindeki yapılardır. Erciş Belediyesi olarak sıkıntıların aşılması ve 2 ile 3. etap içerisinde bulunan yapıların yeniden yapılması için sizlere üç alternatif sunmaktadır. Bunlardan birincisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 12.12. 2018 tarih ve E.232091 sayılı olurları ile onaylanmış olan imar planına 3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesine göre işlem yapılması, ikincisi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ilçemize yapılan 1. Etap Kentsel Dönüşüm alanının 2 ve 3. etaplara da aynı şekilde uygulanması, üçüncüsü ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından kentsel dönüşüm alanının 2 ve 3. etaplara yapılan imar planının revize (yenileme) edilmesi ve şahsi olarak parsellerde yapılaşmaya gidilmesi, alternatiflerine sizlerin 'istiyorum veya istemiyorum' şeklinde anket formuna cevap vermenizdir. Amacımız bir an önce kadim şehrimiz Erciş'i çarpık bir görünümünden kurtarıp modern bir şehir haline getirmektir" dedi.



Konuşmanın ardından hak sahiplerine tek tek söz veren Mehmetbeyoğlu, toplantı sonunda büyük çoğunluğun üçüncü madde üzerinde hemfikir olduğunu belirterek, görüş ve isteklerin üst bir yazı ile ilgili Bakanlığa sunulacağını ve 2020 yılı ortalarında ise yapılaşmaya başlanacağını hedeflediklerini söyledi. - VAN