Son Dakika Haberleri: Erciş'te 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans
Son Dakika Güncel Erciş'te 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans - Son Dakika

Erciş'te 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans

6 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle "Peygamberimiz ve Aile" temalı konferans düzenlendi.

Erciş'te 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle "Peygamberimiz ve Aile" temalı konferans düzenlendi.


İlçe müftülüğü tarafından düzenlenen konferansa Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Van İl Müftüsü Ömer Keskin, Erciş İlçe Müftüsü Abdullah Bora, kamu kurum amirleri ile çok sayıda davetli katıldı. Erciş Kaymakamlığı Çok Amaçlı Salonunda gerçekleşen konferans, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, açılış konuşmasını Erciş İlçe Müftüsü Abdullah Bora yaptı. Sinevizyon gösterisi ve Arvasi Kur'an Kursu öğrencilerinin ilahi dinletisinden sonra Van İl Müftüsü Ömer Keskin tarafından 'Peygamberimiz ve Aile' temalı konuşma gerçekleştirildi. - VAN

Bora Füzesi, Ömer Keskin, Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran-6 Operasyonu, 2 bin 360 personelin katılımıyla başladı
Erdoğan-Trump görüşmesinde "terörle mücadele" dosyası dikkat çekti Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı etikete Twitter sansür uyguladı İstifası istenen Metin Feyzioğlu'na "disiplin" yolu için ilk adım atıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 22:40:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciş'te 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]