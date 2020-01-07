Erciş'te silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Erciş'te silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Erciş'te silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

6 saat önce

Van'ın Erciş ilçesi canlı hayvan pazarında belirlenemeyen bir nedenle çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Erciş'te silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesi canlı hayvan pazarında belirlenemeyen bir nedenle çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı canlı hayvan pazarında öğle saatlerinde meydana geldi. İki aile arasında çıkan, silah ve sopaların kullanıldığı kavgada İ.K. isimli şahıs yaralandı. İ.K. kaldırıldığı Erciş Şehit Rıdvan Çelik Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken, yaralılardan Z.A.S., F.S., K.S. ile Ç.K. ise Erciş ve Van'daki hastanelerde tedavi altına alındı.


Güvenlik güçleri, olası olaylara karşı Erciş Devlet Hastanesi ile Kırkdeğirmen Mahallesi'nde güvenlik önlemleri alırken, ölümlü ve yaralamalı kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Erciş, kavga, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:06 Kaynak: İHA
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