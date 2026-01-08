Erciş'te Vefa Ekipleri Kış Yardımlarını Sürüyor - Son Dakika
Erciş'te Vefa Ekipleri Kış Yardımlarını Sürüyor

08.01.2026 11:23
Vefa ekipleri, kış şartlarında ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırarak hayatlarını kolaylaştırıyor.

Van'ın Erciş ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde faaliyet yürüten Vefa ekipleri, karla kaplı yolları aşarak en ücra mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına yetişiyor.

Vefa Projesi kapsamında oluşturulan 32 kişilik ekip, zorlu kış şartlarına rağmen devletin yardımlarını vatandaşlara ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karla kaplı kilometrelerce yolu giderek sisteme kayıtlı 360 evdeki 560 vatandaşı düzenli olarak ziyaret eden ekipler, hasta, yaşlı ve engellilerin yaşadığı evleri temizliyor, çamaşırlarını yıkayıp diğer ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yoğun yağıştan sonra evlerin çatılarında biriken karı da atan ekipler, ihtiyaç sahibi vatandaşların ulaşımını daha rahat sağlamaları için küreklerle evlerinin önünü açıyor, odun kırarak sobalarını yakıyor.

Kar ve soğuk havaya rağmen hane ziyaretlerini sürdüren ekipler, kişisel bakım ve sağlık kontrollerini gerçekleştirdikleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara devletin sıcak yüzünü hissettiriyor.

"Onlara her konuda yardımcı oluyoruz"

Vefa ekibinin sorumlusu Uğur Nazlı, AA muhabirine, 102 mahallede ihtiyaç sahibi vatandaşları ziyaret ettiklerini söyledi.

Vefa ekibi olarak 2020'den bu yana çalışma yürüttüklerini belirten Nazlı, şunları kaydetti:

"Yaşlılarımızın, engellilerimizin, vatandaşlarımızın yanındayız. Özellikle ağır kış şartlarında evlerinin önünü açıyoruz. Ev temizliklerini yapıyoruz, sobalarının yakılması, odun ve kömürlerin taşınması gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Onlara her konuda yardımcı oluyoruz. Zorlu kış şartlarında sobalarını yakıyoruz. Çatılarında biriken karı temizliyoruz. Kısacası hayatlarını kolaylaştırmak için her konuda yanlarında olmaya çalışıyoruz."

"Bizler onların birer evlatları olduk"

Yaşlı bakım personeli Burcu Bilici ise "Bugün Ali ve Mürşide Bayramoğlu'nu ziyaret ettik. Yoğun kar yağışı nedeniyle çatılarında çok kar birikmişti. Küreklerle karı temizledik. Televizyonun antenini tamir ettik, kişisel bakımlarını yaptık. Bizler onların birer evlatları olduk, onlar da bizim büyüklerimiz." dedi.

"Allah devletimizi hep var etsin"

Vefa ekibinin ziyaret ettiği Alican Bayramoğlu da "Hepsinden çok memnunum. Çatımızı temizlediler, odun kırıp evimizi ısıttılar. Şimdi de beni hastaneye görürecekler. Tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Allah devletimizi hep var etsin." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

